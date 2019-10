Lodě na budějovických řekách nejsou novinkou. Iniciátor projektu Jiří Borovka však připomněl, že historické plavby využívali spíše turisté. „Mokrá“ služba pro místní chyběla. „Neměli jsme loď, s níž bychom se vešli pod všechny mosty. Nechali jsme tedy vyprojektovat a postavit loď speciálně pro Malši, pro níž jsme vytvořili jízdní řád,“ popsal Jiří Borovka vznik MHD na vodě, s níž lidé plují za prací či zábavou. Nejvytíženější byla v létě odpolední linka k Malému jezu, kterou využívali obyvatelé Havlíčkovy kolonie. Zastávky jsou také u Polikliniky Jih, vědecké knihovny, na slepém rameni Malše nebo u Vodárenské věže.

Lodní linku podpořil kraj, město i někteří podnikatelé. Provoz dotovaný z veřejných peněz skončil, MHD však pluje dál. Jiří Borovka chce, aby lidé alternativnímu způsobu dopravy neodvykli.

Jiří Borovka by byl rád, kdyby projekt prezentovaný členům dopravní komise rady města nezůstal jen podnikatelským počinem, ale vzalo ho za svůj i město, potažmo dopravní podnik. „Mohli bychom tak například pořídit další plavidlo, dát stabilní práci kapitánům, kteří se obtížně shánějí, pořídit jim nové uniformy nebo lépe označit zastávky,“ vyjmenoval s tím, že lodě by od příštího roku mohly zastavovat také u soudu nebo planetária. Klidně v rámci celoročního provozu – s výjimkou dní, kdy řeka zamrzá, neboť současné plavidlo je kajutované a vytápěné.

Město podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy podobné aktivity vítá: „Neznamená to ale, že půjdeme revoluční cestou a rovnou z městských financí podpoříme aktivity na řekách. Naším úkolem je vytvořit takové podmínky, aby prostor řek byl otevřený pro podnikatelské nápady,“

Rekreační dopravu na Vltavě a Malši v minulém století provozoval českobudějovický dopravní podnik (DPMČB). Nyní by se do ní možná mohl opět zapojit. Ředitel DPMČB Slavoj Dolejš zdůraznil, že zatím je to jen teorie. „Ale nebráníme se tomu, rádi bychom navázali na tradici. To se ale neobejde bez veřejné podpory,“ upozornil. Bude na rozhodnutí města České Budějovice, jestli o takovou službu projeví zájem. „Lodě v krajském městě mají větší význam v cestovním ruchu než v dopravě, i když určitě mohou nahradit nějaký úsek pozemní dopravy. Její provozování však bez veřejné podpory není možné, protože nedokáže být úplně soběstačná, vydělat si na sebe,“ zopakoval ředitel DPMČB. V tomto směru by se mu prý líbil společný projekt s firmou, která má v tomto oboru zkušenosti. „Ale hlavní slovo bude mít náš akcionář – rada města,“ předeslal Slavoj Dolejš s tím, že lodě miluje a byla by to pro něj srdeční záležitost.