Nejspíš už jste se někdy v Českých Budějovicích svezli autobusem, který poutá na místní hokejový klub Motor, volejbalový klub Jihostroj či Jihočeskou filharmonii. Už jste ale jeli autobusem, ve kterém byste mohli najít lásku? Jeden takový právě vyjel do ulic jihočeské metropole.

Od pondělí 13. listopadu jezdí ulicemi krajského města náboženský autobus. | Foto: se svolením spolku Hope

Jedná se o autobus městské hromadné dopravy (MHD) s polepem ve znění Hledáš lásku? Láska hledá tebe! Iniciátorem myšlenky je spolek Národní probuzení. „Jde o snahu připomenout společnosti křesťanství. Dát vědět, že tu křesťanství stále je, i jako nabídka v případě, že řešíte své osobní problémy,“ přibližuje cíl této akce Jan Folbrecht z českobudějovického křesťanského sboru Hope.

Po Praze, Liberci nebo Olomouci jsou tak České Budějovice dalším městem, kde se tímto snaží rozpoutat diskuzi. „Myslím, že to účel splnilo, například o pražské tramvaji byla televizí natočena reportáž. Začalo se o křesťanství mluvit,“ vypráví Jan Folbrecht s tím, že se snažili vyhnout tomu, aby to působilo invazivně či náborově.

Dodal, že je to první akce podobného typu v jihočeském krajském městě. Jezdit by tu takto polepený autobus měl půl roku. Jaká to ale bude konkrétně linka, nelze podle tiskové mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbory Fisher říct. „Nasazení na konkrétní linky nemůžeme garantovat,“ vysvětluje a dodává, že výrobu a instalaci polepu zajišťuje klient.

Svoje hesla má na polepu také českobudějovický spolek Most, který byl zřízen Biskupstvím českobudějovickým. „Přes tento autobus propaguje svůj projekt Boží den, který zahrnuje evangelizační festival Boží den a víkendové školy křesťanského života a evangelizace," vysvětluje otec Tomas van Zavrel a dodává, že je vděčný nejmenovanému dárci, který přišel s touto myšlenkou.

Polep autobusu a veškeré věci s tím spojené byly ze sta procent pokryty právě příspěvky dárců nebo členy spolků.