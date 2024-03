Do konce týdne má skončit v Českých Budějovicích oprava zastávkového zálivu v ulici Na Sadech. Po polovině března se pak napříč městem začne s výměnou kanalizačních poklopů.

Oprava zastávkového zálivu MHD v českobudějovické ulici Na Sadech. | Foto: Deník/Edwin Otta

Podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové se opravuje vozovka. „Dává se tam nový beton,“ uvedla Jitka Welzlová a připojila, že práce budou dokončeny do konce tohoto týdne.

Zanedlouho začne v Českých Budějovicích i další akce, která se dotkne dopravy. Postupná obnova kanalizačních poklopů začne 18. března a skončí 4. dubna. Měnit se budou nevyhovující poklopy na sídlišti Vltava, na Pražském předměstí a v Nemanicích. „Celkem se jedná o 52 kusů. Na dotčených místech budou osazeny značky s upozorněním na přechodné omezení provozu,“ doplnila Jitka Welzlová a poděkovala za toleranci a pochopení u účastníků dopravy.

Podle sdělení distributora elektrické energie EG.D, a.s. dojde k přerušení dodávky elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace na křižovatkách Lidická x L. M. Pařízka x L. B. Schneidera a B. Němcové x L. B. Schneidera, kde nepůjdou semafory v pátek 8. března od 11.30 do 14.30 hodin. Řidiči, cyklisté a chodci by proto v uvedených místech měli věnovat provozu zvýšenou pozornost.

Mezi přestupky v Budějovicích suverénně vedou prohřešky v dopravě

Důvodem odstávky napájení jsou plánované práce na zařízení distribuční soustavy EG.D. nebo v jeho ochranném pásmu, například rekonstrukce, opravy, údržba a revize. Termín určuje distributor elektrické energie. Další odstávky jsou ze strany EG.D. avizovány na 14.3. Branišovská x J. Opletala, 21.3. Pekárenská x Jírovcova a 26. 3. Nádražní x Pekárenská.