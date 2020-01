Po částech chce budějovická radnice podle náměstka primátora Juraje Thomy obnovit objekty, které zdarma získala v areálu bývalých kasáren v Žižkově třídě.

Studie, kterou nechala v roce 2018 radnice zpracovat, počítala s tím, že do blízkosti vlakového a autobusového nádraží by se přesunula třeba agenda matriky, stavební nebo dopravní záležitosti. Věci, které Budějovice zajišťují i pro necelých 80 obcí z okolí. Problémem jsou ale zatím peníze. Odhadované náklady jsou jedna až dvě miliardy korun. Ty město nemá a ani není aktuálně vhodný dotační program na tak velkou akci.

Město proto zatím svou část kasáren pronajímá, třeba vloni se zde konaly některé majálesové akce. Postupnou obnovou už deset let podle plukovníka Aloise Urbana, ředitele Krajského vojenského velitelství České Budějovice, procházejí objekty, které si na severní straně Žižkovy třídy nechala armáda.

Komplex kasárenských budov v Žižkově třídě v Českých Budějovicích vznikl v závěru 19. století. Zčásti v místě, kde byl původně areál sloužící pro uskladnění vojenského materiálu a pro dělostřelectvo.

Třicet milionů korun chce jako státní podporu získat na první rekonstrukci části bývalých kasáren v Žižkově třídě českobudějovická radnice.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy už rada města schválila, že kasárna budou zapsána na seznam takzvaných brownfieldů, tedy například průmyslových ploch určených k celkové obnově. Na takové je možné zmíněnou dotaci čerpat. „Město musí třicet milionů přidat,“ připomíná ale jednu z podmínek přidělení dotace Juraj Thoma.

„Rekonstruovala by se první budova otočená do Žižkovy třídy, ne k autobusovému nádraží. Objekt je ve špatném stavu. Tohle zkusíme vyřešit jako první věc v areálu,“ říká Juraj Thoma.

Radnice nejprve počítala s tím, že při velké rekonstrukci vzniknou prostory, kam by se přesunulo několik odborů magistrátu nebo městská policie. Ohromný projekt za stovky milionů korun ale zatím není podle primátora Jiřího Svobody na pořadu dne. „Záměr není mrtvý, ale nyní se v něm nepokračuje,“ uvedl Jiří Svoboda s tím, že na podobnou akci chybějí finance. Poslední odhad nákladů na rozsáhlou vestavbu v nádvoří areálu a související úpravy byl kolem jedné miliardy korun.

A také dosud například nebyly vyřešené majetkové vztahy s celní správou. Ta drží v lokalitě část nemovitostí a jednání o jejich náhradě s městem zatím nevedla k úspěchu. Protože dosud nabízené náhradní prostory neakceptovali.

Pokročilejší je projekt rekonstrukce západní části kasáren, kterou připravuje okresní soud. Má sice určité zpoždění oproti původním předpokladům, ale jak Deníku řekl předseda soudu Pavel Pavlátka, k dispozici už je územní rozhodnutí a chystají se podklady pro stavební povolení.

Okresní soud by se do upravených bývalých kasáren přestěhoval z málo vyhovujících prostor v Lidické třídě a mohl by i uvolnit místo v budově krajského soudu na Zátkově nábřeží. „V Žižkově třídě bychom nabídli větší pohodlí i účastníkům řízení a další veřejnosti,“ zdůraznil Pavel Pavlátka.