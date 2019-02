Na světovou úroveň se podle ředitelky Hvězdárny a planetária České Budějovice Jany Tiché posunula instituce s pořízením nového digitálního planetária. To bylo v úterý 26. února slavnostně představeno za přítomnosti prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota, náměstka pro kulturu Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka.



Přístroj od firmy Sky-Skan, k němuž patří i počítače, servery, ovládací tablety a pojízdná konzole, které nejsou pro diváky viditelné, nahradil optometrické zařízení Zeiss ZKP1 z roku 1961. Podle astronoma a správce multimediálních technologií planetária Radka Stránského i starý přístroj stále funguje. Proto zůstává v sále. „Jednou za čas budou retro večery, kdy ho použijeme,“ říká.



AŽ DO CIZÍCH GALAXIÍ



Novinka dává planetáriu nové možnosti. „Chtěli jsme mít to nejlepší na trhu za rozumnou cenu. A aby systém umožňoval tvorbu vlastních pořadů,“ přibližuje kritéria Jana Tichá. Edukační pořady mohou být nyní připravovány různým věkovým skupinám na míru. Přístroj umožní audiovizuální projekci přes celou kopulovitou plochu stropu. Pomocí něho se podíváte až miliardy světelných let daleko. „Je možnost si z oblohy objekty vytáhnout, doletět k nim, projít se po planetách, po galaxiích…“ nastiňuje Radek Stránský. Systém má 11 milionů aktivních obrazových bodů. Jeho možnosti si zaměstnanci planetária vyzkoušeli už na dětských skupinách při zkušebním provozu.



TAJEMSTVÍ KOSMU



Sál planetária bylo nutné rekonstruovat. „Bourání vedlo až na cihly a na plášť, podívali jsme se do prostor, kde nikdo nebyl padesát let,“ vysvětluje Jana Tichá. Nejdůležitější byla akusticko-zateplovací izolace kopulovité plochy pro lepší zvuk i obraz. Novou podobu dostal celý sál. Autorkou řešení je architektka Milena Benes. Kapacita bezbariérového sálu je 48 až 52 míst. „Shodli jsme se na takové ideji, která má v sobě tajemství kosmu a tu nejmodernější techniku,“ chválí si ředitelka a vtipkuje: „A teď se těším na to, jak mi už nikdo nebude říkat: Já jsem tam kdysi byl se školou, už tam nepůjdu, já už to tam znám.“