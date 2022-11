Tomáš Jirsa se narodil 23. května 1957 v Libčicích nad Vltavou. V roce 1991 se s manželkou a dětmi přistěhovali do Hluboké nad Vltavou, kam jezdíval od dětství za prarodiči. Tři roky jsem pracoval jako tajemník tamního městského úřadu, od roku 1994 je starostou (od r. 2005 jako neuvolněný starosta). V roce 2004 byl zvolen do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod Český Krumlov, svůj mandát obhájil i ve volbách v roce 2010, 2016 a 2022.

Oživili utopené batole. Jihočeští letečtí záchranáři za to dostali cenu

Justinu Janu Berkovi, českému katolickému knězi a převoru vyšebrodského kláštera, Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, a sice za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Justin Berka, který byl pokřtěn jako Jan, ještě za komunistického režimu tajně vstoupil do Cisterciácského řádu, přičemž přijal řeholní jméno Justin. Do Vyššího Brodu přišel v roce 1991, kde se podílel na obnovování kláštera. V Rakousku vystudoval teologii, v r. 1999 byl vysvěcen na kněze. Převorem kláštera je od roku 2007.

