„Není to o mně, o Báře nebo Míše, naše skupina je postavena na ženském vokálu, který je barevný, ladí nám to dohromady,“ říká Monika Vodičková seskupení, jehož začátek se datuje k říjnu 2018, kdy se k němu přidala klavíristka Bára.

Kapela na inzerát

„Našla si mě přes inzerát,“ směje se Barbara Štrejnová. „Jedna zákaznice, která si ode mě kupuje tašky, mi tehdy napsala, že s jednou takovou šikovnou paní, která hraje na klavír, chodila na gympl,“ vypráví Monika s tím, že třetí dámu v uskupení Míšu si dojely „obhlídnout“ do Kamenného Újezdu. „Barča říkala, že mají v práci šikovnou houslistku a chtěla ji na náš koncert. A já to odmítla, ale Barča na to nereagovala. Míša si s námi zahrála, a když jsem ji slyšela, spadla mi brada. Tak jsem za ní pak pokorně šla a zeptala se jí, zda by s námi nechtěla hrát,“ usmívá se Monika Vodičková. Nebylo to úplně idylické, nějaký čas se čekalo, až Míša bude mít volno a společně se sejdou. Ale to čekání se vyplatilo a dnes tvoří všechny tři silný hudební tým.

Demokratický výběr

V repertoáru mají zhruba přes čtyřicet věcí. Jak samy říkají, tvoří jej od všeho něco, převážná většina písniček je folkových a šansonových. Na autorských věcech se podílí Luboš Hrdlička, Michal Bydžovský a nově také Josef Fojta z Hradišťanu s textařem Emanuelem Míškem. „Výběr funguje demokraticky, musíme se na písničce shodnout. Když jedna řekne, že se nelíbí, neděláme ji,“ řekla Monika Vodičková. „Anebo do ní hučíme tak dlouho, dokud ji nepřesvědčíme,“ směje se Míša Hrabětová.

Trio se setkává jednou týdně u jedné z dam, aby trénovaly. Jak u nich probíhá tvůrčí proces? „Ta, která objeví nějakou pěknou skladbu, pošle nám ji do společného chatu, kde ji rozebereme. Co by šlo, nešlo. Myslím, že za tu dobu, co jsme spolu, už dokážeme odhadnout, co by která mohla udělat a to mě na tom baví,“ nastiňuje Míša Hrabětová. „Pak to většinou s Bárou uchopíme a rozpitváme. Musíme to každá pojmout po svém. Vybíráme si písně, v nichž můžeme použít housle a klavír, ale když to zkusíme v reálu, ukáže se taky, že nám ta písnička třeba úplně nesedne,“ vyprávějí Míša s Monikou.

Ladí k sobě

Právě tvůrčí proces je to, co na tom má nejraději Bára, která je učitelkou. „Líbí se mi to rozpracovávat a pak zase dávat dohromady,“ říká. „Pro mě je to velký relax,“ uvádí Michaela Hrabětová a pokračuje: „Přemýšlela jsem, že kdyby s tím kterákoli z nás sekla, můžeme to rozpustit, protože si nejsem jistá, že bychom dokázaly najít adekvátní náhradu. Už by to nebylo ono. Ladíme k sobě nejen hlasem, ale i přístupem. Tohle je zázrak,“ říká Míša a Monika přikyvuje: „Ani jedna nemáme potřebu se vyvyšovat nad druhou. Vnímám to tak, že bych bez Míši a Báry byla nic. Mohla bych sice skvěle zpívat, ale když nebudu mít klavír, housle, vokály, díky nimž je to osobité, bylo by mi to k ničemu. Holek si moc vážím,“ říká Monika.

„Máme také štěstí, že spolupracujeme s bezvadným týmem lidí. Michal Bali Vítovec fotí, Pavel Píha se nám stará o web, Michal Haišman o grafické záležitosti a pozvánky a Franta Nejedlo s námi nedávno natáčel demonahrávky,“ shodují se dámy.

Koncerty



Poslechnout si kapelu můžete 5. června od 19 h v kostele v Kaplici nebo 18. června od 19 h ve zlivském Kafe v masně.