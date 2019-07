Elektrotechnická firma osazuje desky plošných spojů a vyrábí zdravotní techniku. Podle Karla Fiedlera, jednatele společnosti TSE, jde o neonatologické přístroje jako jsou zejména inkubátory a otevřená lůžka pro novorozeňata.

Ministr průmyslu v rámci tour po jižních Čechách navštěvuje zejména české firmy s českým kapitálem. „Na téhle firmě je úžasné to, že je to firma rodinného charakteru. Je to firma, která zaměstnává necelých 200 zaměstnanců a má půlmiliardové tržby. Na těchto typech firem by měl být postavený region, je to ukázka české dovednosti. Je dobře, že inkubátory, které u nás máme, jsou z české produkce, a je čím se pochlubit,“ řekl ministr.

Jeho kroky následovaly do firmy Jihostroj, a jednat má i se společností ČEPS a dalšími energetickými firmami.