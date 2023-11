Mirka Nezvalová působila dlouhá léta v Českém rozhlase (ČRo) České Budějovice, kde například i vedla zpravodajství. Externě pro ČRo stále připravuje každou středu dopoledne pořad Dámská jízda a už tři roky sobotní seriál Místa v srdci. Povídaly jsme si spolu o krátkých vlasech, stylu oblékání i kosmetice.

Novinářku Mirku Nezvalovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista ve studiích Českého rozhlasu České Budějovice. | Foto: Gabriela Kalista

Jak byste popsala svůj styl oblékání?

Sportovní, protože můj budoucí muž Antonín mi před 51 let daroval pod stromeček minikolo a díky tomu jsem propadla kouzlu dojíždění do práce. I když jsem vychytala po městě jízdu v podpatcích a sukních s vyšším rozparkem, postupně se v mém šatníku čím dál častěji objevovaly například kalhoty capri. A tento způsob oblékání mi zůstal dodnes. I když je pravda, že kdysi jsem na ples ze sídliště do města jela na kole v dlouhých šatech, které jsem si přizpůsobila kolíčky na prádlo…

Máte oblíbené nějaké kousky oblečení? Jaké?

Mám asi dvacítku sportovních vest nejrůznějších barev, které střídám. Rodina se mi směje, že jsem taková vestomanka a já zase naopak všechny okolo přesvědčuji, že vesta je ideální třešnička na dortu ke každému oblečení. A miluju čelenky, taky jich mám plnou zásuvku. Navíc mám velmi upřímnou kamarádku Libušku v jednom českobudějovickém butiku, která můj styl oblékání v posledních pár letech velmi ovlivnila.

Co byste si naopak nikdy nevzala na sebe?

Sametové šaty. Jako malá holčička jsem podle fotek měla dokonce několikery, ale už dlouho mi dotek sametu nedělá dobře. Doslova mi naskočí husí kůže.

eSENce ŽEN 2024 Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt eSENce ŽEN 2024. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhla krásné šaty, Gabriela Kalista je vyfotila a Deník vyzpovídal. Ze snímků všech žen vznikl kalendář. Výtěžek z jeho prodeje věnujeme Krizovému centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Působíte v Českém rozhlase České Budějovice. Jak ovlivňuje to, co Vás čeká v práci, co si ráno oblečete?

Vzhledem k tomu, že dnes jsem už pouze externistka, tak se vždy oblékám podle akce či rozhovoru, který jdu natočit. Ale měla jsem kdysi v rozhlasové skříni několikero oblečení, které jsem používala pro různé příležitosti. Důvodem bylo to, že jsem pořád jezdila do práce na kole a těžko půjdete na rozhovor s primátorem či ministrem v softshelových kalhotách a bundě.

Nosíte krátké vlasy. Kdy jste k tomu rozhodnutí dospěla a proč?

Ještě na fotce na maturitní tablo mám vlnité polodlouhé vlasy, ale pak jsem vyzkoušela krátký sestřih a ten mi už hodně dlouhou dobu vyhovuje.

Je pravda, že krátké vlasy se musí mnohem víc upravovat, než dlouhé?

Moje kadeřnice Iva by vám potvrdila, že se k ní už chodím jen jednou za měsíc stříhat. Kdysi jsem bývala taková výrazná barvená zrzka. Pak mi před 11 lety po chemoterapii vlasy vypadaly a když znovu začaly růst, řekla jsem si, že chemie pro mé tělo už bylo dost. Jinak nefoukám, jen po umytí učešu a když se mi začnou vlnit, vím, že volám Ivě, abych se zase dala ostříhat.

Co je pro Vás v kosmetice nezbytnost, bez čeho nevyjdete z domu?

Snažím se nevycházet bez nějaké kvalitní rtěnky. Mám ráda i nalakované nehty, o což zase každé tři týdny pečuje moje nehtová designérka Jana. A taky mám ráda kvalitní podkladové krémy a lehký make up, v létě pak rozhodně s faktorem 50.