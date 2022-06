Nová zeleň by na náměstí měla zůstat už natrvalo. Souvisí s avizovanými změnami dopravních poměrů v centru Budějovic.

Na severní straně náměstí měla už od 1. července podle původních plánů vzniknout pěší zóna s tím, že auta by do této části náměstí měla zakázaný vjezd. To se ale nestane kvůli opravě plynovodu v Kněžské ulici; auta tak budou po náměstí kroužit dál.

Některé změny dopravních poměrů ale se začátkem července nastanou. Má to být například zjednosměrnění provozu v Biskupské ulici v úseku od Železného mostu po Širokou ulici.