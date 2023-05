Hodina čekání a potom posun o pár desítek metrů. Pak zase čekání a nakonec přestup do autobusu. Cesta z Prahy do Budějovic nabídla zajímavý zážitek. A seznámení s moderní podobou železnice.

Oblíbený dětský hrdina mašinka Tomáš by se styděl, staří železničáři, ti by rovnou nevěřili. Expresní jízda vlakem z Prahy do Budějovic se zvrtla v anabázi s kocourkovskými prvky.

To, že mimořádná událost přeruší provoz na železnici, je pro každého cestujícího přirozeným rizikem cestování na kolejích. Ale že modernizace železnice znamená převážení specialistů na opuštěnou stanici, nebo že nástupiště po rekonstrukci není dost dlouhé, aby se dalo vystoupit z expresu všemi dveřmi, to už je poněkud neobvyklé.

Na trase Praha - České Budějovice začaly nedávno jezdit expresy, které dokážou cestující přepravit z hlavního města do jihočeské metropole za pouhých sto minut. Jenže mimořádná událost umí cestu hodně protáhnout. Přesvědčili se o tom cestující, kteří v neděli k 16. hodině nastoupili v Praze do expresu (Ex 539) směr České Budějovice. Už z Prahy vyjížděli se zpožděním.

Bouřka úřadovala

Podle mluvčího Českých drah Lukáše Kubáta to bylo způsobeno tím, že předchozí vlak přijel už Rakouska se zpožděním přes 40 minut. Až do jižních Čech pak bylo vše v pořádku. Za Veselím nad Lužnicí ale vlak mimořádně zastavil v 18.10 ve stanici Dynín. "V sousední stanici Ševětín došlo k poruše zabezpečovacího zařízení," uvedl Lukáš Kubát. Na vině byla jedna ze silných lokálních bouřek, které se objevily v regionu,

A začalo první čekání. Stanice Ševětín totiž byla donedávna plnohodnotnou stanicí se vším personálem. Při rekonstrukci železničního koridoru se vše změnilo. Personál z menších stanic většinou zmizel v rámci úspor. Na stanici tak nyní nebyl nikdo, kdo by havárii opravil.

Pohotovostní výpravčí

Podle Dušana Gavendy, mluvčího Správy železnic, která se stará o technické zabezpečení provozu, došlo v Ševětíně po bouřce k výpadku řídicí technologie. "Provoz v Ševětíně je řízený z Centrálního dispečerského pracoviště Praha, pro které tak byla stanice Ševětín po výpadku neovladatelná. Zároveň při bouřce došlo k poškození hlavního a záložního měniče pro napájení kolejových obvodů. Dispečer na dispečerském pracovišti tudíž ztratil kontrolu nad stavem kolejiště. V takové situaci je potřeba provoz přerušit, dokud není možné opět garantovat bezpečnou vlakovou cestu. Bezpečnost provozu musí být na železnici vždy prioritou," vysvětlil následky bouřky na provoz Dušan Gavenda.

Správa železnic kvůli opravě dopravila do Ševětína specialistu. "Do stanice Ševětín byl dopraven pohotovostní výpravčí ze stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí. Ten je zde dislokován mimo jiné právě pro účely zajištění provozu v případě poruchy na úseku mezi Zámostím a Veselím nad Lužnicí," doplnil Dušan Gavenda.

Běžnou praxí je v takových případech, že oprava je zvládnuta v horizontu půl hodiny. Cestující byli v tomto smyslu průběžně informováni a třeba skupina mladých sportovců, kteří jeli ze soustředění na Moravě, počítala s tím, že sice dorazí do Budějovic později, ale přece jen vlakem. "Průvodčí byli vstřícní a milí," komentovali jednání zaměstnanců drah sportovci.

Pojezd po Dynínu

Dispečeři Českých drah rozhodli v danou chvíli, že cestující z vlaku Ex 539 nechají přestoupit do následujícího vlaku Ex 541, který do stanice Dynín dorazil v 18.43 hodin. Vlak Ex 539 se měl obrátit k Praze a jet místo vlaku, který nemohl od Budějovic projet přes Ševětín.

Jenže bylo třeba nechat přestoupit cestující. A stanice Dynín je po rekonstrukci tratě vybavena nástupištěm až na konci stanice; pro regionální vlaky o dvou vozech stačí a s většími expresy se zde nepočítá. Výstup a nástup cestujících mimo nástupiště by byl podle předpisů možný jen jako evakuace s asistencí hasičů, kvůli nebezpečí zranění. Takže cestující z vlaku, který se vracel do Prahy, byli ze stanice Dynín popovezeni a vystoupili na nedaleké zastávce Dynín zastávka, kde je vyhovující nástupiště. Vlak se vrátil na Prahu a na zastávku si pro cestující dojel ze stanice Dynín pozdější vlak.

Všichni čekali už jen na odjezd po spravení technologie. Někteří cestující dokonce odmítali nabídky, že pro ně z Budějovic, vzdálených necelých dvacet kilometrů po dálnici, někdo přijede… Řada cestujících využila menší voucher, který dráhy nabídly na občerstvení v jídelním voze. Místo jízdy do Budějovic se ale stálo v poli… U zastávky Dynín.

Vyhrály autobusy

Oprava se protahovala, a nakonec se ukázalo, že závada je tak rozsáhlá, že bude odstraněna přibližně až ve 22 hodin. České dráhy se proto rozhodly odvézt cestující autobusy. "Od 20.45 hodin byla zajištěna náhradní kyvadlová doprava v úseku Veselí nad Lužnicí - České Budějovice a zpět, postupně bylo nasazeno až 11 autobusů od čtyř různých autobusových dopravců," uvedl Lukáš Kubát.

Neobešlo se to ale opět bez popojíždění v katastru Dynína. "Jakmile byly autobusy k dispozici, cestující z vlaku Ex 541 (a také 539) byli opět formou posunu v soupravě dopraveni k nástupišti stanice Dynín a zde si mohli ze soupravy bezpečně vystoupit z vlaku na nástupiště a za doprovodu vlakové čety dojít na místo, kam dojely i autobusy náhradní dopravy," doplnil Lukáš Kubát.

Značně zaplněné autobusy pak dovezly některé cestující do Budějovic tak, že konečně krátce před 23. hodinou ukončili cestu, která se protáhla skoro o pět hodin.

Cestující ale mají nárok při tak velkém zpoždění na dlouhé trase na vrácení části jízdného. Kdo nakupuje přes e-shop, tomu České dráhy nad rámec zákonné povinnosti rovnou vrací i menší částku, než je předepsáno. Velikost částky se řídí dobou zpoždění a cenou původní jízdenky.

