V příjemné kavárně nás vítá osmnáctiletá brigádnice Anna Drhová. Na první pohled by nikdo nepoznal, že tu původně měla být prodejna květin pro smuteční hosty. „A stejně tak je to s celým areálem, kde se naštěstí pro nás nikdy žádný pohřeb nekonal,“ usmívá se ředitelka Barbora Šímová a dodává, že jinak by šlo o nevratný proces.

Nemovitosti a pozemky byly pro účely pohřbívání v roce 1987 i zkolaudovány. Měl se sem deponovat například zaniklý hřbitov obce Křtěnov u Temelína. „Pak přišla revoluce a záměry se naštěstí změnily,“ doplňuje ředitelka.

Ochutnáme místní kávu s čokoládovou oplatkou a rozhovoříme se o muzeu. „Je tu skvělá atmosféra i kolektiv, já to tady zbožňuji. Chodí sem lidé, co mají rádi přírodu, každý si tu najde zábavu. I já tu každý den zažívám hezké zážitky,“ tvrdí Anna Drhová, která tu pracuje druhým rokem.

Semenci přeje k narozeninám mnoho úspěchů, návštěvníků a ať je stále udržovaný. „Ať se mu vede a vzkvétá. Osobně mám nejradši májový den, který se nám blíží, a také podzimní moštování,“ doporučuje dívka z nedalekého Temelína.

Děti podle ní nejvíce baví Skotačivá stezka. „Chodí také za zvířátky, hlavně živými koňmi a hodně se jim líbí i v podzemním světě. Kupují si také aktivity, například semínko pod názvem Kouzelné zaříkávadlo,“ uvádí postřehy.

Do hovoru se vkládá ředitelka muzea Barbora Šímová a zve na prohlídku zážitkového parku. Na dotazy na hřbitov reaguje s humorem. „Vytvořil se takový mýtus, že je to na skále. Kopat se tu dá ale celkem hluboko. Postavili tu i budovu s obřadní síní, měli geologické průzkumy, máme tu chladící komory ve sklepě i místnost, kde se měl ukazovat nebožtík, tam vznikl model zemského jádra,“ popisuje s tím, že hřbitov byl sice vybudován, ale nikdy se za nejasných okolností nepoužil.

Nově otevřená expozice minerálů řazená dle vývoje země je vlastně v obřadní síni. Původní hřbitovní budovy včetně zdi zakomponovali tak, že to návštěvník ani nepostřehne. „Využili jsme prostory i objekty a zapracovali jsme je, jak to šlo. Především se ale realizujeme venku,“ dodává Šímová s tím, že nikdy nedisponovali velkými prostředky ani dotacemi, tak aby vše mohli předělat k obrazu svému.

Semenec založilo v roce 1994 občanské sdružení Stanice pomoc přírodě, současná ředitelka tu funguje od roku 2005. Sbírky minerálů vznikaly jako práce studentů, později ve spolupráci s geologem Petrem Rajlichem přibyly popisy. Loni Semenec získal darem pozůstalost geologa Bohuslava Nauše z Prachatic. Díky tomu má novou expozici zemských pokladů, kterou si lze prohlédnout od letošního dubna. Semenec má otevřeno do října mimo prázdniny o víkendech od 10 do 17 hodin, v týdnu po domluvě přijíždí školní skupiny na zážitkové a vzdělávací programy. V červenci a srpnu provozovatelé vítají návštěvníky denně od 10 do 19 hodin. Ročně muzeum navštíví na 6,5 tisíce lidí. Semenec má kromě ředitelky pouze dva stálé zaměstnance, údržbáře a zahradnici, ale poměrně velký okruh externích spolupracovníků.

Semenec milují hlavně rodiny s dětmi, které chtějí trávit čas venku a hrát si. Velké popularitě se těší oblíbené kulturní akce. Výročí oslaví tradičním koncertem Pro stromy, kde ve středu 1. května vystoupí kapely Bonsai číslo 3 a Radúza. Během slavnosti představí nové bludiště, které vzniklo na kruhové ploše, kde měla být podle původního konceptu rozptylová loučka. „Náš labyrint je keřové bludiště doplněné výstavou koláží Miroslava Huptycha inspirovaný dílem Labyrint světa a ráj srdce podle Jana Ámose Komenského,“ naznačuje Barbora Šímová, která již znalecky nachází jeho střed.

Hrát se na prvního máje má i divadlo - představení Labyrint světa v podání Divadla Víti Marčíka. „Labyrint je současně expozicí keřů vhodných na živé ploty, je tam vinná réva, akébie, šeřík, hlošiny, habry, pámelníky a další,“ vyjmenovává. V rámci toho vyhlásí i kreativní literárně výtvarnou soutěž pro děti na téma Rajské zvíře.

Nové úpravy se dočkaly třeba i kolekce růží v rozáriu a další místa. Prohlédnout si lze sbírku světových borovic, kolekci smrků a dalších dřevin, také horniny i spoustu živočichů a hmyzu. „Zajímavým biotopem je i písečná duna, která se stala oblíbenou herní zónou. Děti baví i kvízy týkající se bylin či včel,“ popisuje Barbora Šímová. Semenec tak rozhodně stojí za návštěvu a vlastní průzkum.