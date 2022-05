Jedním z aktuálních případů je nevydařená investice do kryptoměny. Podle jihočeské policejní mluvčí Martiny Joklové českobudějovičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. "Dosud neznámý pachatel, pod legendou investování do kryptoměny, přiměl poškozeného k instalaci aplikace AnyDesk, čímž získal přístup do jeho počítačového systému, načež následně poškozeného požádal o přístup do jeho internetového bankovnictví," uvedla k případu Martina Joklová a doplnila, že poškozený dobrovolně pachateli přístup umožnil.