Ministerstvo průmyslu a obchodu má připraveny podmínky a nástroje pro případ, že by se v pondělí obnovilo fungování maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit, sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Konkrétní režim a hygienické podmínky pro další fungování by se podnikatelé měli podle něj dozvědět na tiskové konferenci po nedělním jednání vlády. Na jednání vlády bude přizván i předseda Asociace krajů Martin Kuba a šéfové všech krajských hygienických stanic. Jasno by mělo být po skončení jednání, tiskovou konferenci vláda naplánovala na nedělní 14. hodinu a podle ministra Havlíčka se právě na ní podnikatelé dozvědí o konkrétním režimu a podmínkách pro své další fungování.

"To je na nás ale trochu pozdě. Abych začal připravovat obchod na případné pondělní otevření někdy v neděli večer? A to mám štěstí, že prodávám oblečení a nemusím zavážet nový sortiment, nedejbože kdyby ještě podléhal zkáze. Tohle se těm papalášům nahoře opravdu hodně nepovedlo, a to se ještě snažím nebýt moc sprostý," sdělil pan Petr, který na Českobudějovicku provozuje malý obchod s oblečením. "Jestli v pondělí otevřu nebo ne, se rozhodnu až večer," uzavřel naštvaně.

Lukáš Kratochvíl z táborského fitness centra Iron Gym je spíše nakloněn tomu, že v pondělí neotevře. "Ještě se tedy rozhodnu, ale když to vidím, tak se mi moc otevírat nechce. Nevěřím, že to vydrží, a už vůbec ne dlouhodobě. Současný stav s koronavirem tomu ani moc nenahrává. Navíc mě už nebaví psát neustále na sociální sítě: máme otevřeno, máme zavřeno, a tak pořád dokola… Ale to je pořád ještě to nejmenší. Znám řadu lidí, co covid měli, a vím, že to není žádná sranda. Sport sice utužuje zdraví, ale tohle je pořád takové řešení napůl. Počkal bych, až se uklidní situace s koronou, a pak bych otevřel naplno," uvedl Lukáš Kratochvíl. Dodal ještě, že oproti provozovatelům pohostinství má značnou výhodu v tom, že nemusí kupovat žádné zásoby omezené trvanlivosti, které by podléhaly zkáze. "Tohle restauratérům opravdu nezávidím," uzavřel.

S koncem nouzového stavu by se mohly otevřít také lyžařské areály, pokud vláda nestihne vydat nová opatření, jež by provozovatele přinutila nechat je zavřené. Mezi těmi, které s otevřením předběžně počítají, je také ten lipenský. V pátek odpoledne to potvrdila mluvčí skiareálu Lipno Olga Kneiflová. "Teď, v pátek odpoledne, říkám, že ano, lanovky se v pondělí rozjedou. Definitivně to ale budu schopna potvrdit, až budu stát pod kopcem a uvidím, že jedou."

Radek Polák ze skiareálu Monínec také potvrdil, že jsou na otevření připraveni. "Děláme všechno pro to, abychom mohli v pondělí spustit. Jediné, na co čekáme, je finální stanovisko vlády. Vše totiž závisí na dohodě vlády s hejtmany, a vlada to má bohužel schvalovat až odpoledne," uvedl Radek Polák.

Od nedělního rána probíhají přípravy sjezdovky také ve skiareálu Zadov. "Pokud vše klapne, tak v pondělí v 8.30 hodin se otevřou brány," stojí ve vyjádření provozovatele skiareálu na sociální síti.