Několik loupežných přepadení či útoků mladých agresorů z posledních měsíců vyvolalo mezi Táboráky pocit ohrožení. Díky dobré práci policistů jsou již někteří pachatelé známi a obviněni, dva útočníci skončili ve vazbě. Naposledy spadla klec nad čtveřicí mladíků ve věku od 17 do 28 let. Banda řádila v Táboře od června.

„Všichni z uvedené skupiny již měli s policisty a se zákonem co do činění. Za své protiprávní jednání byli v minulosti pravomocně odsouzeni nebo potrestáni, avšak nadále v něm pokračovali,“ zmínila na adresu dnes již obviněných výtečníků policejní mluvčí Lenka Pokorná. Zatím mají prokázány krádeže za více než 360 tisíc. Dva členové party mají navíc na triku i násilnosti.

Jednalo se o napadení zákazníka v obchodě a také v Šafaříkově ulici, kde napadl dvěma údery pěstí do hlavy muže, způsobil mu zranění, jež si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici a čtrnáctidenní neschopnost. Právě tito dva čekají na rozhodnutí soudu ve vazbě.

Na minulém zasedání zastupitelstva se k bezpečnostní situaci ve městě vyjádřil opoziční zastupitel Miroslav Ryba (ANO), který je zároveň řadovým strážníkem městské policie. Zastupitelům předal materiál s návrhy na reformu její práce. Namísto rozdávání botiček by mimo jiné měli strážníci vyrážet častěji do rizikových lokalit. Mělo by také dojít k posílení kamerového systému ve městě.

„Kontrola parkovacího systému je pro strážníky městské policie značně náročná. Doporučujeme ji svěřit svěřit tomu, kdo jej provozuje, tedy Technickým službám Tábor. Následná kontrola by probíhala průjezdem vozidla s kamerovým systémem,“ uvádí Miroslav Ryba v návrhu. Podobná praxe funguje v řadě měst a i Tábor ji už delší dobu zvažuje. Předpokládané náklady na pořízení vozidla by se měly šplhat na více než milion korun.

„Dojde k uvolnění několika strážníků věnujícím se kontrole parkovacího systému a ti mohou být určeni na kontroly rizikových lokalit v exponovaných časech,“ zazní v návrhu.

Nyní strážníci provádí i dopravní výchovu dětí, což návrh kritizuje. „Používejme strážníky v terénu tam, kde jsou nejvíc potřeba a pro posílení nočních směn. Dopravní výchovu dětí mohou provádět osoby bez oprávnění strážníka a dalších zákonných požadavků,“ uvádí Miroslav Ryba.

Ke změnám by mohlo dojít i u ranního dohledu u přechodů. „Zkusme oslovit širokou veřejnost například z řad seniorů, zda nechtějí pomoci. Strážníci se opět mohou věnovat dohledu nad veřejným pořádkem v rizikových lokalitách a časech,“ navrhuje Miroslav Ryba a dodává, že mimořádně důležitým by mělo být i posílení kamerového systému ve městě.

„Kamerový systém je nenahraditelnou součástí úkonů vedoucích k odhalování původců trestné činnosti i závažnějších přestupků. Proto jsme přesvědčeni, že investice do takového systému jsou obhajitelné a nanejvýš vhodné,“ popisuje a dodává, že kamery by měly mít kvalitnější obrazový záznam a také určeného člověka, který je bude mít ve své kompetenci. Volá také po větším posílení spolupráce se státní a případně i vojenskou policií či zákazu požívání alkoholu na břehu Jordánu.

Táborský starosta Štěpán Pavlík, který je ze zákona hlavou městské policie, s převážnou většinou návrhů opozice souhlasí.

„Za vedení města považujeme materiál samozřejmě za cenný. Někdo přímo z terénu uchopil motivy, které mohou zkvalitnit práci městské policie. Ovšem nutno zároveň konstatovat, že se téměř prolínají ve všech dosavadních krocích a představách, které vedení města postupně uvádí v realizaci,“ uvedl starosta. Zdůraznil také, že o těchto krocích jednal již na začátku listopadu jak s kompletním sborem strážníků, tak i na radě města.

„Vážíme si tedy konkrétních námětů strážníka Ryby a jsme rádi, že se téměř ve všem shodují s našimi vizemi,“ uzavřel starosta. Po výborné zkušenosti z loňska se navíc město vrátí k angažování dvou asistentů prevence kriminality.

Jedná se o dva zástupce romské komunity, kteří se pohybují s městskými strážníky přímo v terénu a působí přímo v problematických skupinách, kde si dokáží zjednat přirozený respekt.