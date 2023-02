Místo zločinu České Budějovice: Před 20 lety měla jihočeská mordparta 20 případů

Trojnásobní vrazi

Teprve dvaadvacetiletý Jaroslav H. a třicetiletý Marek D. zastřelili na neznámém místě zezadu do hlavy třiačtyřicetiletého Vietnamce Vu M. T. v době od 20. září do 9. října. „Potom jeho tělo zakopali poblíže porostu u lesa zvaného Herančice mezi Božeticemi a Vlksicemi na Písecku. Po usmrcení poškozenému odcizili osobní věci, řetízek a dva mobily,“ zmínil major Hýsek.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Libor PlíhalZemřelého viděli naposledy 20. září ve 20 hodin v místě bydliště v Písku. O den později nalezli policisté jeho automobil v obci Vlksice, 9. října nalezl všímavý občan podezřelé místo. „Po odstranění země se v této lokalitě nalezla v mělkém hrobě mrtvola zabalená v průhledném igelitu. Dalším vyšetřováním jsme zjistili, že Jaroslav H. zabíjel také v Praze. Miroslava B. tupým předmětem (lahví od Becherovky) udeřil do hlavy a způsobil krvácení do mozku neslučitelné se životem,“ konstatoval dále, že i z tohoto místa činu zmizely osobní věci oběti jako prsten, elektroniku a finanční hotovost. Vražednou zbraň potom odhodil do popelnice. „Na tomto případu pracovali policisté z hlavního města Prahy, to však nebyl konec vražedného řádění Jaroslava H. a Marka D., kdy motivem byl vždy majetkový prospěch,“ konstatoval major Hýsek.

K další vraždě použil střelnou zbraň, obětí byl tentokrát třicetiletý podnikatel z Milevska Bohumír F., ten byl naposledy viděn 25. září kolem 15. hodiny, kdy odjel z místa trvalého pobytu svůj vozem. Ten později kriminalisté našli odstavený u Švábova hrádku v Českých Budějovicích. „Poškozený a pachatel se znali, stýkali a setkali se i poslední den života Bohumíra, na vraždě se se svým komplicem Markem D. dohodli a přiznali se i u výslechu,“ vysvětlil.

Jaroslav H. popsal způsob provedení vraždy. „Poškozeného střelil a poté společně zakopali nedaleko místa nálezu těla vietnamského občana. Následně ukázal i místo, kde je podnikatel Bohumír F. zakopán, s policií spolupracoval i na dalších případech. Bohumíra F. vylákal Jaroslav H. na chalupu svých rodičů, kde ho, jak popsal, ve sklepě zastřelil a následně ho odvezli a zakopali na označeném místě,“ shrnul.

Vězení na doživotí za tři vraždy

Hlavně Jaroslav H. při opakovaných výsleších neprojevoval žádnou lítost. „Nelitoval toho, čeho se dopustil, že ze světa sprovodil své přátele, kamarády, a to jen za vidinou osobního prospěchu. To, že se ve sklepě chalupy něco odehrálo, naznačovalo to, že uprostřed malého prostoru byl čerstvě vyškrábaný beton na podlaze. Kvůli vyšetřování jsme museli dokonce vynosit asi dva metráky brambor, pod nimiž se skrývala kulka, která popravila podnikatele z Milevska. Krvavé stopy se snažil Jaroslav H. zamaskovat škrábáním,“ doplnil.

Dva mladíci zavraždili podnikatele

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří SejkoraDvacetiletý Michal M. s čtyřiadvacetiletým Michalem H. ze Zdíkova na Prachaticku spáchali loupežnou vraždu na třiačtyřicetiletém podnikateli Leo K. ze stejné obce 11. října v noci. „Tělo oběti bylo nalezeno v té době v tratolišti krve před vstupem do domu, Leo K. podlehl mnohačetným bodnořezným poraněním v oblasti krku a zad,“ vysvětlil.