Hledáte tipy na zajímavé akce?

Zájemci o technické památky si v sobotu 11. září mohou na Státním zámku Hluboká prohlédnout vltavskou zámeckou vodárnu se Zdeňkem Vaindlem, který se na obnově podílel (10 – 16 h). Vodárna v letech 2020 až 2021 prošla velmi náročnou rekonstrukcí.

„Historie vodárny sahá až do první poloviny 16. století, kdy dřevěné trkače tlačily vodu do tehdejšího hradu. Budova současné vodárny pochází z 18. století a Francisovy turbíny, které vltavskou vodu čerpají na zámek dnes, jsou z roku 1908. Návštěvníkům budou k dispozici odborníci v čele se Zdeňkem Vaindlem, kteří se na obnově této unikátní technické památky podíleli“, upřesňuje kastelán Hluboké Martin Slaba. Vodárna bude přístupná zdarma od 10:00 do 16:00 hodin.

Mistrovství České republiky ve frisbee, hře s házecím talířem (diskem), se uskuteční v sobotu a v neděli v Českých Budějovicích na stadionu na Sokolském ostrově. K favoritům bude patřit i domácí tým 3SB. Vstup na utkání v tomto mladém sportu je zdarma. Akce může být inspirací pro ty, kteří hledají nového koníčka.

V Českých Budějovicích se 11. a 12. září uskuteční mistrovství republiky ve frisbee, hře s létajícím talířem (diskem). Na snímku nedávný Princess Cup pořádaný budějovickým týmem 3SB. Foto: archiv 3SBZdroj: Deník/Edwin Otta

V sobotu a neděli 11. a 12. září 2021 se podél Vltavy poběží VltavaRun – od pramenů Vltavy do Prahy. V Boršově nad Vltavou čekají nejrychlejší běžce v 18 hodin na občerstvení v Poříčí. "Na našem úseku budou s organizací závodu pomáhat naši hasiči, za což jim patří velké poděkování," uvedl starosta Jan Zeman. V Českých Budějovicích se poběží třeba po Jiráskově nábřeží. „Dvoudenní štafetový závod dvanáctičlenných týmů startuje ze Zadova, proběhne třemi kraji, sedmi okresy, desítkami měst a obcí podél řeky Vltavy a skončí po 360 kilometrech v Praze. Závodníkům můžeme přijít fandit a podpořit je na Náplavku na českobudějovické Jiráskovo nábřeží,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Město převzalo nad touto akcí morální záštitu. Odbor dopravy a silničního hospodářství v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Jiráskovo nábřeží a na souběžné cyklostezce, a to od 11.9. od 8.00 do 12.9. 2021 do 4.00 hodin. „Všem běžcům přeji šťastné a bezpečné dosažení cíle a také solidní počasí, i když oni sami říkají, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečený běžec,“ dodává primátor.

V Boršově nad Vltavou se v sobotu 11. září od 9 do 11 hodin koná v dubové aleji další trhová sobota. "Co nás čeká? Uzeniny, zákusky, dětské oblečení, domácí bylinné sirupy, makronky, koláče, mexické tortily, hračky pro psy, mazání na klouby, med, Anežčino koření, živá hudba a nesnídá se doma, protože se posnídá ve stínu dubů," zve s úsměvem starosta Jan Zeman.

V Nových Hodějovicích od soboty do pondělí (14 – 17 h) pořádají zahrádkáři v moštárně v Topolové ulici výstavu i s muzikou. V pátek od 13 hodin lze do moštárny v Topolové ulici v Nových Hodějovicích nosit exponáty na tradiční výstavu ovoce a zeleniny. K vidění jako novinka bude dort s ovocem a zeleninou. V sobotu začíná výstava ve 14 hodin a zahraje Kašovanka. Otevřeno bude i v neděli (od 14 h) a pondělí (9-12 h a 14-17 h).

V sobotu 11. září se koná ve Vitíně Slavnostní den obce, setkání rodáků a přátel obce. Program začíná v 10 h před obecním úřadem. Ve sportovním areálu bude připraveno občerstvení. Těšit se můžete na besedu s kronikářem obce, přátelské utkání v kopané, hudbu k tanci i poslechu a také na prohlídku kapličky, kovárny a hasičské zbrojnice. První písemná zmínka o obci je datována do roku 1541.