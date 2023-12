Plameňák růžový

Plameňák růžový. Zoo Hluboká.Zdroj: Zoo Hluboká

Z jedenácti českých zoo, které tento druh chovají, má Zoo Hluboká největší chovné hejno, ve kterém je zhruba 120 až 150 ptáků - počet se v průběhu roku mění podle počtu mláďat a ptáků odcházejících do jiných zoo. Zoo Hluboká je jedním z nejúspěšnějších chovatelů tohoto druhu plameňáka mezi evropskými zoo. Letos se hlubockým plameňákům podařilo odchovat zatím rekordních 33 mláďat. Roman Kössl z hlubocké upozorňuje, že zvláštností jejich chovu je to, že plameňáci zde obývají přímo břeh velkého rybochovného rybníka, u kterého zoo leží. „Takže na části vodní plochy mohou ptáci dokonce i plavat. Opravdu to umí,“ usmívá se Kössl.