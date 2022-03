V dalším pokrčování seriálu Deník na návštěvě nabízíme seznámení s obcí Drahotěšice. První písemná zmínka o Drahotěšicích pochází z 23. října 1323, kdy tehdejší český král Jan Lucemburský, směňuje svoje vesnice Drahotěšice, Neplachov a Dolní Bukovsko, za Hvožďany, Radětice a Křídu z majetku Petra z Rožmberka. Drahotěšice se tak na následujících téměř 300 let stávají součástí rožmberských panství. Vesnice nejprve patřila ke statku Dolní Bukovsko, který zanikl kolem roku 1412, a pak byla připojena přímo k panství Třeboň. K tomu patřila až do roku 1848. Od 80. let minulého století spadaly Drahotěšice pod Ševětín, opětovně se osamostatnily po roce 1989.

Zdroj: DeníkMezi ty, kteří dnes reprezentují obec, patří například mladí hasiči. Mohou se pochlubit i medailovými úspěchy ze soutěží v regionu. Podle hlavního trenéra Kamila Bužka se třeba na podzim v Jankově při jedné z akcí celoroční soutěže Plamen, podařilo mladším žákům získat první místo a starší byli ve své kategorii druzí. „Byla to první soutěž, kde se mladší i starší objevili na medailových pozicích. Byl to velký úspěch,“ vyzdvihuje své svěřence Kamil Bužek.

Tréninky venku už začaly

Děti trénují vždy v pátek. „První trénink venku jsme měli minulý týden,“ říká Kamil Bužek a připojuje, že do konce října zůstanou mladí hasiči venku a od listopadu do března se schází v kulturním domě. „Učí se rozeznávat hasicí přístroje, značky, topografii,“ popisuje zimní přípravu na soutěže Kamil Bužek. Činnost sboru byla obnovena po roce 2015. Podle starosty sboru Richarda Kadlece to souviselo s novými předpisy a ustavením zásahové jednotky. V roce 2017 bylo založeno i žákovské družstvo.

„Řekli jsme si, že jediná možnost, jak to udržet do budoucna, je, abychom k tomu přivedli děti,“ říká Kamil Bužek. „Na začátku to byly děti z

Kapela Jelen se prohnala českobudějovickým kulturním domem Vltava

rodin hasičů. Některé vydržely, později jsme přibrali i děti z okolních obcí,“ dodává ke dvacítce hasičských nadějí, která už je rozdělena i mezi mladší a starší žáky. Začínalo se s dětmi kolem pěti, šesti let. Při tréninku vedle trenéra vypomáhají i rodiče. „Přijdou pomoci s organizací, se stavěním překážek,“ říká Kamil Bužek, který sám má v řadách hasičského dorostu všechny tři potomky.

Společně s Drahoušky

Vedle hasičů patří k aktivním spolkům v Drahotěšicích také myslivci nebo mateřské centrum Drahoušci. Ve spolupráci s Drahoušky například hasiči chystají v kulturním domě maškarní pro děti, nebo pálení čarodějnic. Jak připomíná Richard Kadlec, členky Drahoušků jsou i členkami hasičů.

Pozor, krávy! V Budějovicích byly v sobotu odchytové manévry mezi paneláky

Sbor dobrovolných hasičů v obci Drahotěšice byl založen v roce 1895. Podle webu sboru se SDH Drahotěšice stal v listopadu roku 1898 jedním ze zakládajících členů Lomnické hasičské župy č. 106. Dalšími zakládajícími sbory byly Kolence, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Mazelov, Mláka, Neplachov, Novosedla, Radonice, Ševětín, Vitín a Záblatí.

V roce 1899, kdy obec Drahotěšice měla 533 obyvatel a 74 domů s číslem popisným, působilo ve sboru 23 členů, z toho 15 činných. Ve výbavě měl sbor jednu převoznou stříkačku, 3 žebříky a 45m hadic. Toho roku drahotěšičtí hasiči zasahovali při jednom místním požáru a dvou požárech v okolních obcích. Činovníky sboru v té době byli Václav Novotný, František Týra, Josef Šerý a Václav Kubát.

Před dvěma lety při oslavách 105. výročí založení sboru pozvali do Drahotěšic i sbory z okolí a podle Richarda Kadlece se naštěstí povedlo oslavy uskutečnit, nebyly omezeny koronavirem. Nyní je zásahová jednotka vedena v kategorii JPO5 a zasahovala například vloni v červenci, kdy likvidovala vývraty po vichřici.