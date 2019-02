České Budějovice – Děti ze Základní umělecké školy Bohuslava Jeremiáše soutěží pravidelně v různých oborech. Škola se totiž zaměřuje nejen na děti nadané pro hudbu, ale i pro výtvarné umění. V letošním školním roce mladí hudebníci poměřili své nadání s ostatními dětmi z celé České republiky.

Petra Meisl. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

V Liberci se totiž konalo Ústřední národní kolo soutěže základních uměleckých škol. „To je jedna z největších soutěží, na kterou se naše děti mohou dostat. Jsem ráda, že se jim to podařilo také v letošním roce," říká pyšně ředitelka školy Michaela Hudečková.

Hudbu má Johana Klímová moc ráda

Už v necelých čtyřech letech se Johana Klímová z Čimelic naučila hrát na housle. Hudební nástroj tedy ovládla ještě daleko předtím, než se naučila číst a psát. Také už hraje na své v pořadí třetí housle. Z Ústředního kola soutěže v Liberci si přivezla krásné druhé místo.

„Housle mám moc ráda, chci ve hře na ně pokračovat. A také chci dál soutěžit, moc mě to baví," říká malá houslistka. Na soutěži hrála skladbu s názvem Consertino H moll od Karla Krejčího.

„Bylo nás tam v mojí kategorii docela dost, dvacet jedna," doplňuje Johana Klímová. Doma se snaží cvičit pravidelně každý den a když se jí nechce, tak ji musí trochu popostrčit maminka.

„Mám doma také klávesy, tak si někdy pro radost zahraju na ně," vypráví nadšeně. Všechny noty ale ještě prý neumí.

Protože bydlí vČimelicích, které jsou kousek od Písku, musí do základní umělecké školy pravidelně dojíždět. „Když je před soutěžemi, tak jezdíme dvakrát týdně a někdy i vícekrát," doplňuje povídání malé houslistky její maminka.

Nejen kontrabas okouzlil Sáru Černou

Sedmnáctiletá Sára Černá z Českých Budějovic nemá ve svém volném čase moc prostoru na nudu. Chodí na veterinu a zároveň cvičí na tři hudební nástroje. Pravidelně kvůli tomu dochází na Základní uměleckou školu Bohuslava Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Když se tedy zrovna neučí do školy, pilně se věnuje hudbě. „Hraju už dvanáct let na klavír, už tři roky cvičím na violoncello, no a před dvěma roky jsem si přibrala ještě kontrabas," jmenuje Sára Černá nástroje, které ovládá.

„Cvičím hlavně podle toho jak mi vyjde čas. A hudební nástroj si vybírám podle toho na jakou hudbu mám zrovna náladu. Ani bych si asi nedokázala vybrat svého oblíbeného hudebního skladatele. Spíš bych si zvolila nějaké období," říká Sára s úsměvem.

„Například mám moc ráda barokní autory, hlavně ty francouzské." Soutěž v Liberci pro ni byla teprve druhou soutěží v životě. Pro soutěž si vybrala Menuet od svého profesora Jiřího Pichlíka, který ji na učí hrát právě na zmíněný kontrabas.

K této originální skladbě připojila ještě skladby Jako kdybych byl Bach švédského skladatele Lars–Erika Larssona a Menuet od Jean-Baptiste Besarda. „Na soutěže moc nejezdím, akorát jednou jsem byla s klavírem. No a teď mě potěšilo, že jsem se dostala takhle daleko, až do Ústředního kola," doplňuje Sára na závěr. Z Liberce si letos dovezla čestné uznání.

Petru Meisl hra na housle baví

Sedmiletá Petra Meisl, z Českých Budějovic hraje už dva roky na violoncello. „Nejraději hraju Beethovena, ale na soutěži jsem zahrála i skladbu od českého skladatele Bohuslava Martinů," říká malá nadaná hudebnice.

Z Liberce si totiž přivezla první místo ve své kategorii. Hudbě věnuje hodinu každý den. „Cvičím pravidelně. Baví mě to, nikdo mě do toho nemusí nutit," říká.