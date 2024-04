Mladé sportovkyni Janě Lamačové pogratulovala primátorka Dagmar Škodová Parmová k titulu mistryně České republiky v boxu juniorek do 66 kg za rok 2024. „Jste úplná multisportovkyně. Věnujete se také kickboxu, MMA, grapplingu i fotbalu, to je tedy pořádný záběr, máte můj obdiv,“ řekla s uznáním při přijetí na radnici primátorka a popřála šestnáctileté Janě, která studuje na Střední škole Trivis ve Vodňanech hodně dalších úspěchů ve sportu, studijním i osobním životě.

Přijetí úspěšné boxerky Jany Lamačové (druhá zleva) u českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové (uprostřed).Zdroj: Archiv magistrátu města

Na radnici dostali pozvání i zástupci úspěšného pěveckého sboru. Českobudějovický mládežnický a dětský pěvecký sbor Carmína získal v New Yorku zlatou trofej, kterou získal ke své světové premiéře v 10. ročníku festivalu Sounds of Spring v nejznámější koncertní síni Carnegie Hall. „Jsou úplně úžasní, sbírají jeden úspěch za druhým. Je to skoro neuvěřitelné, ale kam jedou, tam sklízejí zasloužené ovace. Za velkou louží pěvci zaujali publikum i lidovými písněmi s tradičními českým folklorními prvky. Jak mi pak bezprostředně po vystoupení psali, podali tam svůj životní výkon a byli nejlepší. Moc jim fandím a samozřejmě také děkuji jejich paní sbormistryni, panu klavíristovi a všem, kteří mají velký podíl na vzorné reprezentaci nejen našich krásných Českých Budějovic, ale i Jihočeského kraje, celé České republiky a nyní v tomto případě celé Evropy,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová, která část talentovaných dětí „se zlatem v hrdle“ ráda přivítala s dalším doprovodem na radnici.

Carmína v Carnegie Hall.Zdroj: Archiv magistrátu města

Slavnostní přijetí na radnici si užili v minulých dnech také karatisté Jáchym Tinavský, Amálie Haková a Tobias Špánik. Všichni zabodovali v nejvyšších českých soutěžích a přivezli cenné medaile i z mezinárodních soutěží. „Všem moc gratuluji k báječným úspěchům v prestižních turnajích v Čechách, Evropě, Gruzii i ve Spojených arabských emirátech. Těch zasloužených a vydřených medailí jste nasbírali hodně a ty další určitě ještě přijdou. Děláte vynikající jméno svým sportovním klubům a tím pádem i nám všem Budějčákům. O karate se říká, že je to sport, který dokáže zdokonalit charakter, což by mohlo být motivující i pro ostatní,“ uvedla na adresu sportovců Dagmar Škodová Parmová.

Přijetí mladých karatistů u českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové (třetí zprava).Zdroj: Archiv magistrátu města