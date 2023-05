Strážníci budějovické městské policie to mnohdy nemívají lehké. Svědčí o tom i dva aktuální případy - zklidňování mladého opilce, který skončil v poutech a na záchytce, i umravňování dvou nezletilců, kteří si v klidu pokuřovali na zastávce autobusu. To bude mít dohru na sociálce.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta

V pátek v šest hodin ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži ležícím v blízkosti plaveckého bazénu na Sokolském ostrově.

Mluvčí strážníků Věra Školková přiblížila: „Zjevně podnapilý muž nejprve na výzvy přítomných strážníků vůbec nereagoval. Po chvíli se však zázračně probral a jednoho z nich se pokusil napadnout zavřenou dlaní. Strážníci museli útočníka zastavit použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout.“

To však dotyčného nezklidnilo, ale mělo to zcela opačný efekt. „Jeho agresivita vystoupala do té míry, že se kopy nohou pokoušel poškodit skleněné výplně oken služebního vozidla. Strážníci s ním měli ještě plné ruce práce, než ho předali do rukou zdravotnického personálu na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici,“ doplnila mluvčí s tím, že za přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta až 50 tisíc korun.

Ten samý den sedm hodin večer kontrolovala hlídka městských policistů okolí DOC Mercury.

„V přístřešku zastávky autobusu přitom spatřila dva zjevně nezletilé chlapce, kteří se netajili zapálenou cigaretou. Překvapili je až přicházející strážníci. Ti zjistili, že se jedná o čtrnáctileté nezletilce z Českých Budějovic. Nejenže chlapci museli cigarety uhasit, ale v nejbližší době je spolu s rodiči čeká pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ popsala druhý případ Věra Školková.