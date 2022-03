Na místo zamířila Skupina dopravních nehod dopravního inspektorátu Tábor. "Policisté zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Mazda 323 F, jel ve směru Dolní Bukovsko – Horusice, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, při projetí pravotočivou zatáčkou na zmíněný most, přejel do protisměru, kde narazil do kovových svodidel. Poté se jeho vozidlo odrazilo zpět do vozovky, kde v protisměru narazil do jedoucího osobního vozidla tovární značky Audi A3. Po nárazu se lehce zranil řidič mazdy," popsal mluvčí policistů Milan Bajcura.