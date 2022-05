Jeho velkým koníčkem je sběratelství automobilových modelů. Věnuje se mu už přes 20 let a do své sbírky, která čítá přes 50 kusů, investoval odhadem kolem 70 tisíc korun. „Nicméně hodnotu k dnešnímu dni má mnohonásobně vyšší,“ zmínil úvodem s tím, že může jít odhadem až o 200 tisíc.

„Protože kupříkladu nejcennější model z mé sbírky, Škoda Roomster Městská policie České Budějovice, může dnes mezi sběrateli mít hodnotu až deset tisíc, dále Škoda Superb pro dálniční policii pět tisíc, model Škoda Octavia ke 125 letům výročí automobilky taktéž hodnotu pět tisíc, model Škoda Octavia combi II facelift hasiči přes čtyři tisíce, a tak bych mohl pokračovat,“ vyjmenoval Radek Kréda. Cena modelů totiž postupem let roste, protože producent vyrobí vždy jen určitý počet kusů.

Pracoval jste u policie, potom u celní správy, jak dlouho?

U policie jsem byl asi osm let, potom u celní správy v Táboře na mýtě asi 2 roky, letos 1. ledna jsem nastoupil do funkce tiskového mluvčího Celního úřadu pro Jihočeský kraj. Na mýtě jsem pracoval hodně v terénu, jezdil jsem s transporterem, který disponuje systémem odečítajícím z palubních jednotek kamionů informace, zda mají zaplacené mýtné poplatky.

Zdeněk Bílý z Tábora sbírá modely aut téměř půlstoletí

Jsou u celní správy v současnosti volná pracovní místa? Kam se může člověk případně přihlásit?

Určitě, máme personální rezervy právě na táborském oddělení na mýtě, či různých odděleních v Českých Budějovicích. Oproti policejní práci je to většinou klidnější a specializovanější zaměstnání, je to o aktivním vyhledávání činnosti a neřeší se denně řada různých oznámení. Pokud nastoupíte a máte třeba vysokou školu, máte velkou šanci kariérního posunu.

Jaká je náplň práce tiskového mluvčího, máte na starosti jen tiskový servis nebo i jiné oblasti?

Funguji na právním oddělení, mám na starosti tedy nejen tiskovou ale i právní agendu, také třeba dotazy od veřejnosti. Věnuji se organizačním záležitostem, prezentaci celní správy na veřejnosti v rámci různých akcí. Dostávám pověření a úkoly přímo od ředitele Celního úřadu pro Jihočeský kraj, Michala Kubáta, či jeho zástupkyně. Spravuji také webové stránky pro jižní Čechy a intranetové vnitřní stránky pro jihočeské celníky. Rozesílám informační emaily s urgentními zprávami a přispívám i do interního časopisu celní správy. Samozřejmě se dostanu i ven, nedávno jsem byl s dohledem celý den kontrolovat dálniční známky, takže když o něčem píšu, tak mám i reálný pohled na věc.

Nadporučík Vanda Kořánová vyměnila vzrušující práci kriminalistky za uniformu

Představíte i celníky jako takové, co je jejich pracovní náplň, když už neexistují hranice?

Pořád se realizuje pohyb zboží, a to nejen v rámci EU, ale i z třetích zemí. Hlavním úkolem celní správy je ochrana a regulace domácího trhu, vybíráme clo, na některé zboží, převážně z Číny, je uvaleno i tzv. antidumpingové clo, aby se k nám nedostaly výrobky, které by mohly konkurovat našim producentům příliš nízkou cenou či je jinak znevýhodňovat. Dalším úkolem je dohled nad zbožím a jeho kontrola, tedy aby zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Celníci působí i preventivně, mají právo zastavovat dopravní prostředky. Můžeme kontrolovat a lustrovat osoby, zavazadlové i nákladní prostory včetně nákladu.

Samozřejmě pracujeme i v součinnosti s policií a dalšími orgány – například Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou a dalšími. Podobně je to i v případě dělené správy, například pokuty za dopravní přestupky, když je policie uloží a nejsou uhrazeny na příslušném oddělení do určité doby, tak je posléze vybírá celní úřad. Totéž platí i pro pokuty uložené jinými orgány veřejné moci.

Jaké jsou nejčastější činnosti celníků?

Nejvíce kolegy zaměstnávají tzv. padělky - falzifikáty zboží, nejčastěji jde o kontroly stánkařů, kteří prodávají kopie značkového oblečení, obuvi, elektroniky či hraček. Většinou majitel ochranné známky využije tzv. zjednodušený postup, tedy takto zadržené zboží je bez dalšího zlikvidováno. Pokud lze ze zboží značka, logo, obecně tedy ochranná známka, odebrat, mohou padělky skončit někde v dětském, či azylovém domě, nebo posloužit jiným dobročinným a humanitárním účelům. Důležité je, aby padělky dále prodávány. Kopie hraček naopak mohou být zdravotně závadné, a tak i u nich je likvidace nejlepším řešením. Ale to je jen pro představu z jednoho odboru našeho úřadu. Máme kolegy na dalších odborech, kteří mají na starosti další agendy – např. celní, daňové, právní… Činnost celní správy a její kompetence jsou velmi široké a ve své podstatě nelze jednou větou vyjmenovat, jakými činnostmi se celníci zabývají.

Jako profesionální voják spojila koníček s prací, v armádě našla přátele i lásku

Jak je to se záchyty drog, či nebezpečným odpadem a uprchlíky v našem kraji?

Občas se samozřejmě něco povede. Nejedná se však o nějak zásadní a velké záchyty. Pokud je dáno podezření na trestnou činnost, prověřování trestných činů a následné realizace provádí Sekce pátrání Generálního ředitelství cel, a to v postavení policejního orgánu v rámci Celní správy ČR. Jako útvar s celorepublikovou působností je zaměřen na celní, daňovou a drogovou trestnou činnost, má aktivní podporu vlastních speciálních a podpůrných útvarů pro zabezpečení provádění operativně pátrací činnosti v kvalitě a potřebách plně adekvátních pro úspěšné odhalování závažné trestné činnosti a její náležitou dokumentaci, na jejímž základě je možné zahajovat trestní stíhání vůči konkrétním pachatelům trestné činnosti.

Pokud jde o záchyty nebezpečného odpadu - ty jsme měli na jihu Čech v poslední době dva, s tím jedním nám pomohl speciální mobilní velkokapacitní rentgen – kamion značky Volvo, který v rámci spolupráce putuje po republice a pomáhá kolegům z dohledu při jejich kontrolní činnosti. Nákladních vozidel a kamionů se kontrolují řádově možná stovky za týden, i když vzhledem k vysoké frekvenci provozu, zejména ve směru z Rakouska na Prahu a obráceně, jde pouze o namátkové kontroly. Nelegální migranty jsme letos ještě žádné nezachytili, i když občas nějaké podezření máme hlášené.

Křehká žena velí největší policejní stanici v kraji. Skloubila rodinu i povolání

Když by někdo měl zájem jít pracovat k celníkům, jak by měl postupovat?

Místa jsou volná například v Táboře, na mýtě. Stačí se přihlásit přes oficiální webové stránky celní správy v sekci kariéra, nábor nových zaměstnanců do služebního či pracovního poměru. Stačí vyplnit elektronický formulář a poslat životopis, motivační dopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Pak už zájemce v případě aktuálně volného místa kontaktuje naše personální oddělení, podmínkou je však posouzení osobnostní způsobilosti – tzv. psychotesty a posouzení fyzické způsobilosti. Na závěr i posouzení zdravotní způsobilosti.

Jak se liší práce policejní a celní správy?

Je velký rozdíl mezi prací policistů a celníků, zejména v tom, že celníci v terénu si sami aktivně práci vyhledávají. Činnost si vytváří, regulují a časem už je to o zkušenosti. Například zkušení kolegové na mýtě již vědí, v jakých časech, v jaký den a v jakém směru pojede ten který kamion, toho kterého dopravce. Kontrolní činnost to značně urychlí a s takovými kolegy je potom radost pracovat. Také je to specializovaná činnost. Naopak u policie reagujete na podněty veřejnosti a řešíte oznámení, která ten den přijdou z různých oblastí - doprava, správní delikty, přestupky, kriminální skutky, vandalství, a tak podobně. U celníků je navíc zaručený kariérní postup.

Vaším velkým koníčkem je sbírání modelů automobilů v měřítku 1:43, je těžké některé získat?

Některé se shání opravdu těžko, občas se něco objeví na aukru, avšak konečná cena může být mnohonásobně vyšší, než byla původní pořizovací cena modelu. Právě na aukru si sběratelé určují hodnotu modelů. Náročné je získat například modely, kterých se dělá jen limitované množství. Některé výjimečné jsem si nechal udělat i na zakázku. Jako policejní Superb, který využívá dálniční policie, to je moje srdcovka.

Jaký byl váš první kousek ve sbírce?

Modely jsem začal sbírat někdy na střední škole. Zejména ty v civilním provedení a v té době ty, ke kterým jsem mohl jen vzhlížet – například Superb první generace. Posléze jsem začal pořizovat i další modely s majákem. Avšak úplně první mi daroval velitel policie Václav Daňha asi před 10 lety, který kromě toho, že byl po pracovní stránce profesionál, měl i pochopení pro mou automobilovou a sběratelskou vášeň. Nejen z tohoto důvodu ho považuji za nejcennější ve sbírce. V té době měl ten model hodnotu kolem pěti set korun, avšak dnes se může pohybovat kolem deset tisíc korun. Tenkrát bylo totiž vyrobeno snad jen padesát kusů. Jde o model Škody Roomster Městská policie České Budějovice. Tím to tedy začalo, i když jsem si nějaké škodovky koupil již na střední škole, tak toto auto bylo první oficiální sběratelské. Policejní sbírku jsem pak rozšiřoval o další složky IZS, nyní mám krom nich tedy i civilní a firemní automobily.

Co vás k této vášni přivedlo, o jaké jde modely?

Auta mě fascinovala odmala, i ta velká. Takže právě fascinace auty. S modely jsem začínal někdy po roce 2000, preferuji firmu Abrex, která vyrábí kovové přesné kopie licenčně schválené českou automobilkou Škoda auto. Často právě vyrobí tzv. limitovanou edici, která se většinou vyprodá během pár hodin a cena takových modelů velmi rychle roste.

Jaké automobily máte a opravdu reálně jezdily?

Mám hasičské, celní správu, policejní, městskou policii, záchranářské, vězeňskou službu, vojenskou policii, ale i civilní a firemní vozy. Jde o reálné kopie, některé dokonce stále jezdí v těchto služebních barvách.

Nadporučík Eva Ulmová z Volyně by u policie ráda získala třetí zářez na pažbě

Máte v nich uložené hotové jmění…

Výhodou sběratelství je, že hodnota modelů roste. Důležité je si zachovat původní obal na spodní straně s kódem modelu, i ochranné plexisklo. Všechny vyráběné modely od Abrexu jsou ve své podstatě omezené celkovým počtem modelů, tedy i cena „běžných“ modelů stále stoupá, což se dá sledovat třeba na různých aukčních portálech.

Máte nějaký sen, který si chcete ještě splnit?

Chtěl bych sehnat dioráma z limitované edice vydané k 30. výročí sametové revoluce, vyrobeno jich bylo jenom 30 kusů. Tenkrát ho nabízeli pouze v rámci nějaké besedy pro pozvané VIP a do volného prodeje nešly. Všechny se vyprodaly a dnes mají hodnotu přes 12 tisíc korun i více. Je na něm policejní Škoda Octavia a Škoda 120L VB, v pozadí panorama Prahy v té době a dnes, a dvě postavičky držící transparent s nápisem Nežít ve lži.

Nejdražší model vůbec je dioráma inaugurace prezidenta Miloše Zemana, kde je černá Škoda Superb II a postavička prezidenta na pozadí Pražského hradu z roku 2013, ten se pohybuje na aukcích až kolem 25 tisíc korun.