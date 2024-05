Střet se srnou. Ilustrační fotoZdroj: HZS ZLK

Při pohledu na okresy - nejnižší sledované jednotky u SRNA indexu, jsou v rámci Česka z pohledu počtu sražené zvěře vůbec nejhorší následující tři. Za zmíněné sledované období se nejvíce střetů odehrálo v okrese Benešov – konkrétně šlo o 355 srážek, při nichž vznikla škoda přesahující 15 milionů korun. Řidiči projíždějící po zdejších 1209 kilometrech silnic by se měli mít zásadně na pozoru. Druhá příčka patří okresu České Budějovice, kde index uvádí 304 srážek se zvěří. Odhadovaná škoda zde mírně překročila 12 milionů korun. I zde přitom délka silnic přesahuje tisícovku, konkrétně jde o 1103 kilometrů. Na třetím místě se umístil okres Zlín, kde se na jeho 557 kilometrech událo za sledované období 293 srážek se zvěří. Škoda zde přesáhla 11 milionů korun.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční už za týden v pátek 7. a v sobotu 8. června. Žádosti o vydání voličského průkazu přijímá v Budějovicích matriční úřad, oddělení evidence obyvatel v přízemí budovy historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. „O jeho vydání zatím požádalo 292 voličů. Písemně, jak poštou a datovou schránkou, tak mohou učinit ještě do 31. května do 16 hodin a osobně pak až do 5. června také do 16 hodin,“ řekl 23. května vedoucí správního odboru magistrátu Jan Kostík a upozornil, že z provozních důvodů došlo ke změně sídla volebního okrsku č. 51 (Zavadilka, restaurace San Marco). Nově bude v Základní škole Máj II.

Rodina mlžítek, pítek a mlhopítek v Budějovicích se letos rozrůstá o další členy. Osvěžit se ve veřejném prostoru mohou nově lidé na náměstí u obchodního domu Vltavín, u křížení ulic Písecká a Vodňanská na sídlišti Vltava nebo na točně v Suchém Vrbném. V nejbližších dnech budou mlžítka instalována i nedaleko bistra v lesoparku Stromovka, u Juvelu a na sídlišti Máj.

„Trysky mlžítek se automaticky spínají na základě nastavené teploty okolního vzduchu. Nyní je na nich navoleno 22 °C. Jakmile vzduch této teploty dosáhne, automaticky se spustí rozstřikování vodní mlhy. Zapnout je lze také pomocí tlačítka nezávisle na teplotě,“ vysvětlila Jitka Kramářová z vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Správce vodohospodářského majetku zařízení instaluje ve spolupráci s městem České Budějovice. „Místa, kde jsou mlhopítka a mlžítka instalována, vybíráme dle našich zkušeností i podnětů občanů. Vodní mlha v horkých dnech pomáhá zvlhčovat vzduch a snižuje pocitovou teplotu na sídlištích i v centru Budějovic. Stejně tak jsme ale rádi, že tyto prvky zpříjemňují lidem chvilky odpočinku v místech, jako je Stromovka nebo lokalita Malého jezu,“ uvedl náměstek Michal Šebek.

Stejně jako v minulých letech budou i letos opět fungovat mlžítka nebo mlhopítka v odpočinkové zóně u Malého jezu, na Lanově třídě, na náměstí Přemysla Otakara II., na Sokolském ostrově, parku Dukelská nebo na Mariánském náměstí. Pítka lidé najdou na Senovážném a Piaristickém náměstí, u katedrály sv. Mikuláše nebo v parku Na Sadech.

Talentovaní a úspěšní školáci přišli 22. května 2024 do obřadní síně budějovické radnice. „Sešly se tady moc šikovné děti, které zdobí vlastní mimořádné úspěchy v různých oblastech a samozřejmě také hrdost jejich rodičů. Osobní setkání bylo moc milé. Vnímám ho nejen jako veřejné uznání a pochvalu, ale také povzbuzení k dalším výkonům,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová a upřesnila, že školáci se dokázali prosadit v biologických, zeměpisných, jazykových a matematických olympiádách, ve hře na housle, klavír a violoncello a také v plavání, gymnastice, hokeji i krasobruslení.

„Jak je už všeobecně známo, České Budějovice budou v červnu hostit olympiádu dětí a mládeže a bylo mi potěšením, že je mezi oceněnými i dívka, která získala nominaci právě na ODM 2024 v atletice,“ dodala Dagmar Škodová Parmová.

V sobotu začíná na Letišti České Budějovice druhá sezóna pravidelných turistických letů. Rozšířen je počet destinací i cestovních kanceláří, se kterými se bude létat. Hodně pozornosti vyvolalo i ustavení odborových organizací na letišti, které vznikly dvě. Zatím ale nebylo vedení letiště ve věci kolektivní smlouvy vyzváno k jednání ani jednou z odborových organizací. Zákon pro to ale žádný termín neurčuje. Podle vyjádření vedení letiště se nyní jak vedení, tak i všichni zaměstnanci intenzivně připravují na zahájení letů sezóny 2024 jako na hlavní úkol.

Budějovický majáles vyvrcholí v pátek 24. května průvodem centrem města a následným programem na Sokolském ostrově. Kvůli procházení průvodu bude krátce uzavřen i vjezd na náměstí Přemysla Otakara II. Majálesový průvod by měl vyrazit ve 13 hodin z Háječku a projít centrem města na Sokolský ostrov.

Na Sokolském ostrově se chystá hudební a další program a finále soupeření o titul krále majálesu. V průběžném pořadí byli ve čtvrtek k půlnoci na prvních třech místech David Novotný z Gymnázia Jírovcova (pro průvod téma Superhrdinové, dosud 3638 bodů), Jindra Kubíček, Gymnázium J. V. Jirsíka (Čecháčci, 3031 b.) a Jaroslav Duchoň, Biskupské gymnázium (90’s Hip-hop, 2860 b.).