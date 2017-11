Modernizace letiště už má zelenou

Planá – Pokračování modernizace letiště stvrdila hejtmanka Ivana Stráská podpisem smlouvy se společností Hochtief CZ.

Ilustrační fotoFoto: redakce

Jak je to s vlastnictvím letiště v PlanéProvozuje ho akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice. Jejími vlastníky, každý s 50% podílem, jsou statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj. Pozemky v letištním areálu vlastní Jihočeský kraj, na nějž majetek bývalého vojenského letiště bezúplatně převedl stát v květnu 2007. Město na letišti nemá žádný nemovitý majetek.



Rok a půl od vypsání výběrového řízení na modernizaci letiště je společnost Hochtief CZ připravena převzít stavbu 20. listopadu. Průtahy způsobilo vyřazení této firmy, která tendr vyhrála, krajem ze soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy shledal, že kraj při tom pochybil a Hochtief CZ se vrátil jako vítěz s cenou 408 milionů korun bez DPH.



Dosud mohou na letiště s licencí pro neveřejný mezinárodní provoz dosednout středně velká letadla do rozpětí křídel 36 metrů. V rámci 18měsíční modernizace letiště vznikne nový terminál, bude doplněna navigační a světelná technologie, zázemí pro hasiče, garáže pro techniku, komunikace, parkoviště pro cestující.

Od přistání Boeingu 737 či Airbusu A3202 dělí letiště řada měsíců a spousta práce. Po modernizaci prý bude moci letiště tyto obry přijímat. A to i přesto, že bude realizována úsporná varianta. Jaroslav Novák (ČSSD), náměstek hejtmanky pro oblast financí, ekonomiky, majetku kraje, zavzpomínal: „První variantu schválilo krajské zastupitelstvo před deseti jedenácti lety jako velmi rozsáhlou akci, jež počítala s penězi z evropských fondů. Vzhledem ke konkurenci například lineckého letiště, peníze nepřišly. Padlo rozhodnutí pokračovat s vlastními prostředky, takže z původních dvou miliard bylo nutné náklady ponížit. Vše se zmenšilo, ale půjde o dobrý základ, a bude-li se letišti dařit, mohlo by dojít k jeho postupnému rozšiřování,“ předjímá Jaroslav Novák.



Letiště v dnešní podobě má licenci pro neveřejný mezinárodní provoz a může přijímat jen středně velká letadla.



Chybějící vybavení brání v přijímání letů za horšího počasí. Přistávání je možné jen ve dne a za dobré viditelnosti, což vyřeší radionavigační zařízení. Vzniknou také vnitroareálové a veřejné komunikace, terminál, budova zabezpečení letového provozu, venkovní osvětlení či světelné vybavení a zařízení pro odbavení cestujících. Rozšíří se odbavovací plochy, pojezdové dráhy. Do konce roku 2019 by mělo být letiště certifikováno pro veřejný mezinárodní provoz.



Cesta společnosti Hochtief CZ k zakázce letiště byla trnitá. Jihočeský kraj vypsal výběrové řízení v květnu 2015. Letos v březnu ho pozastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby přezkoumal návrh podaný firmou Hochtief CZ, která tvrdila, že byla vyloučena, aniž by měla možnost dodatečně doplnit chybějící reference. ÚOHS následně rozhodl, že vyloučený uchazeč měl dostat možnost neplatnou referenci doplnit. O další zdržení se postaralo sdružení GEOSAN Group a Habau CZ, jež se po vyloučení Hochtief CZ dostalo ve výběrovém řízení na první místo. Podalo rozklad, který ÚOHS zamítnul.