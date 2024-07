„Když se noční obloha rozjasní jasným světlem úplňku, vytváří se malebná scéna jako vystřižená z pohádkové knihy,“ říká zkušený autor, který se vyučil i u fotografa Deníku Jaroslava Sýbka, jenž se letos dožívá 75. let. Prozrazuje, že společně v minulosti projezdili pořádný kus jižních Čech, aby úplňky na různých místech s ikonickými stavbami či přírodními scenériemi zachytili. „Kostel sv. Jana Nepomuckého, vyvýšený nad krajinou, je ideálním místem pro zachycení magických momentů. Ze vzdálenosti pěti kilometrů se poměr mezi kostelem a měsícem zdá být dokonalý a vytváří scénu, která je majestátní a intimní zároveň,“ tvrdí.

Příběhy předků

Nejen úplňky, ale i šumavská příroda a památky na lidi, co zde kdysi žili, jsou vděčným tématem fotografa, který spolupracuje s Deníkem. V pátek 28. června v Hornickém muzeu Rudolfov otvíral autor fotografické knihy Šumava poetická a kouzelná výstavu Obrazy / Odrazy Šumavy spolu s Kateřinou Černou Kalistovou, jejíž otec malíř Pavel Kalista (1949-2022) Šumavu desítky let pokorně a s úctou mapoval se skicákem v ruce. Na vernisáži hrál kytarista Pavel Lesko. Společná výstava snímků i obrazů zde potrvá minimálně do konce prázdnin.

Mezi desítkami snímků je i pohled s vrcholu Svarohu na Nýrskou přehradu či křížek podél Zlaté stezky ze Zhůří u Rejštejna. „Šumavské křížky a vrcholové kříže jsou tichými svědky historie a příběhů, které se odehrály v nádherné šumavské krajině,“ říká autor. „Každý křížek má svůj jedinečný příběh, ať už je o obnově a znovuvzkříšení Božích muk, nebo o zbožném člověku, který křížek postavil jako uctění památky na někoho blízkého. Některé z křížků byly pečlivě opraveny a staly se majákem pro cestovatele a milovníky přírody, kteří se vydávají na toulky šumavskými lesy a loukami,“ dodal Petr Moravec, který zve čtenáře Deníku nejen do přírody, ale i na výstavu fotografií a obrazů, velebících Šumavu.