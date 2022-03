Práce na novém mostě u Trocnova, který se už klene nad železniční tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic, mají být hotové letos na jaře. V Trocnově u Borovan doplní železobetonová konstrukce starší kamenný most, který zůstane zachován pro obsluhu některých místních nemovitostí.

Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK). Délka nosné konstrukce bude 165,8 metru, celková šířka mostu potom 10,35 metru. Nový most se staví proto, aby se napřímila dosavadní komunikace, která kolem zastávky procházela „esíčkem“. Zjednoduší to dopravu a umožní i provoz kamionů nad 14 tun nosnosti na trase Český Krumlov - Strážkovice - Ledenice - Třeboň. Místní se ale obávají, že to může přinést zhoršení bezpečnosti v nedalekém Trocnově. Proto přibyly v Trocnově některé úpravy na komunikacích a nové chodníky.

V Trocnově nad železnicí do Budějovic už se rýsuje nový most, podívejte se

Prodloužený termín

Původně se počítalo s tím, že stavba skončí ještě v loňském roce. Začala vloni na jaře. Ale akce má zpoždění a most bude dokončen až letos na jaře. V Trocnově musejí proto řidiči počítat s tím, že není průjezdná silnice na Strážkovice.

V nedalekých Strážkovicích kraj uvedl do provozu v prosinci 2021 zbývající část obchvatu obce, na jaře se bude ještě předělávat křižovatka uvnitř Strážkovic.