Od 19. května se uzavře kvůli opravě most v českobudějovické ulici U Černé věže. Dopravní opatření chce projednat radnice s veřejností 29. března.

Od 19. května se uzavře kvůli opravě most v českobudějovické ulici U Černé věže. | Foto: Deník/Markéta Trubková

Řady řidičů se dotkne uzavírka mostu, který je v Českých Budějovicích jednou ze spojnic z ulice Na Sadech do centra města. Rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku uzavře vjezd do ulice U Černé věže z ulice Na Sadech od 19. května do 31. srpna 2023.

"S občany bude tato akce podrobně projednána, diskutována a vznesené podněty budou vyhodnoceny a případně zapracovány do připravovaných dopravních opatření. Veřejné projednání se uskuteční ve středu 29. března od 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města na radnici na náměstí Přemysla Otakara II.," pozvala veřejnost tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

"Důvodem obnovy mostu je poškození jeho nosných i pojízdných konstrukcí. Práce zahrnují odstranění vozovky, povrchu chodníků, zábradlí, obrubníků, izolace, betonových desek překrývajících komory pro inženýrské sítě a odhalení horního povrchu nosné konstrukce," uvedla k chystané akci tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová a doplnila, že spodní stavbu i nosné konstrukce čeká otryskání tlakovou vodou, oprava trhlin v betonu a přespárování kamenného zdiva.

Čokofest a největší balonková výstava začíná. Na výstavišti zabaví i dospělé

Společnost EG.D si v rámci stavby provede výměnu stávajícího nízkotlakého plynovodu za nový.

Navrhované objízdné trasy a řešení takto vzniklé nové dopravní situace bude na uvedeném projednání prezentováno za účasti investora a zhotovitele stavby. (win)