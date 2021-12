Most u Budějovic nad silnicí na Písek dostal nový kabát, podívejte se

Od poloviny července se opravoval most na mimoúrovňové křižovatce na okraji Českých Budějovic. Omezen byl kvůli tomu provoz na Písek a na Týn nad Vltavou. V pátek 17. byl most uveden opět do provozu.

Na opraveném mostu v Českém Vrbném skončila omezení provozu od 17. prosince 2021. | Foto: Deník/Edwin Otta

Dopravní omezení pro řidiče skončilo v pátek 17. prosince 2021 nedaleko Českých Budějovic. Týkalo se mimoúrovňové křižovatky nad silnicí I/20 z Českých Budějovic do Písku. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky oprava mostní konstrukce a doplňující práce vyjde na 19,3 milionu korun. Menší práce se budou dodělávat ještě na jaře, ale bez většího omezení provozu. Most sice nebyl úplně uzavřen, ale byl na něm i pod ním omezen počet jízdních pruhů a například kvůli odbočení od Písku na Hlubokou nad Vltavou bylo třeba dojet až na kruhovou křižovatku u Globusu. Po celou dobu oprav zde také byla snížena maximální dovolená rychlost. Nové příslušenství "Most na hlavní trase z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic vykazoval po posledních diagnostických průzkumech řadu závad. Příslušenství mostu už bylo v nevyhovujícím stavu, izolace mostu byla narušena a mostní závěry propouštěly. Příslušenství mostu tak bylo kompletně vyměněno," uvedl k provedeným pracím Adam Koloušek a dodal, že byla také provedena sanace nosné konstrukce a také sanace spodní stavby. Tím došlo k prodloužení životnosti mostu. Chlapec objevil mrtvého člověka. Tělo museli vyprošťovat policejní potápěči Dokončení na jaře "Na jaře příštího roku budou na místě ještě probíhat dokončovací práce. Většina z nich však už bude probíhat mimo komunikaci a na plynulost provozu nebudou mít výrazný vliv," zmínil Adam Koloušek. Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy firma EDIKT a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 19,3 mil. Kč bez DPH. V regionu se ještě staví pro Jihočeský kraj most u Trocnova nad železniční tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic. Tam ale práce probíhají za úplné uzavírky. Nedávno například byly pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokončeny opravy mostu na silnici mezi Kájovem a Českým Krumlovem.