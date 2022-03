Jiný most v regionu, který se nově staví u Trocnova, by mohl být uveden do provozu už letos v květnu. V současnosti je u Trocnova starý most přes železnici kvůli stavbě uzavřen.

Tranzitní most v Budějovicích a Strakonickou ulici čekají opravy

V Českých Budějovicích je aktuálně uzavřena Plavská ulice u jižní zastávky, kde se dokončuje rekonstrukce Plavské pro Jihočeský kraj a město České Budějovice započatá v minulém roce. Přerušila ji zimní přestávka. Podobně se po zimní přestávce vrátili stavbaři do ulice U Malše, kde město provádí celkovou rekonstrukci za úplné uzavírky. Dopravní omezení se zde týká také části Tylovy ulice.

K dopravním omezením patří i zúžení Rudolfovské ulice v jihočeské metropoli. Předmětem opravy vodovodního řadu na Rudolfovské třídě je obnova potrubí v úseku 300 metrů od křižovatky Rudolfovská s Okružní směrem do města. „Z důvodu bezpečnosti a urychlení stavby, kdy by bylo nutné případný výkop při těžkém provozu na Rudolfovské třídě pažit, se potrubí mění bezvýkopově, řízeným vodorovným vrtáním se zatahováním potrubí,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Holický.

Do Plavské se vrátí stavbaři, parkování v lokalitě bude omezeno

Na povrchu budou patrné pouze startovací šachty na koncích úseku, mezilehlá prostřední šachta a několik kontrolních sond. Ihned po předání staveniště 1. března 2022 byl úsek dopravně uzavřen a provedeny sondy pro ověření trasy potrubí včetně kamerové prohlídky. „Z důvodu požadavku na krytí potrubí byla na základě výsledků detailního průzkumu zvolena odpovídající metoda vodorovného vrtání tzv. Berstlining. Znamená to, že stávající potrubí se bude odvrtávat a do té samé trasy bude zataženo potrubí nové,“ doplnil k postupu Petr Holický. Hlavní objem prací proběhne v podzemí, a to bez rozsáhlého narušení povrchu. Uzavírka by měla trvat do 31. května 2022.