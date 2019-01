Českobudějovicko – „Jezdili k nám lidé až z Maloviček, ze Lhenic nebo od Krumlova,“ říká k právě ukončené sezoně moštování Milan Syrovátka za zahrádkáře v Nových Hodějovicích. Moštáren ubývá, a tak na Českobudějovicko zamířili zájemci i ze sousedních okresů.

Při Jablečné sobotě v domě U Beránka se návštěvníci mohli zapojit do soutěže o nejchutnější odrůdu z deseti vystavených druhů jablek. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Letošní sezonu považují ve zpracovnách ovoce za úspěšnou. „Patří k těm nejúspěšnějším ze všech roků,“ potvrzuje Josef Jindra, pokladník zahrádkářů v Dobré Vodě. Stará moštárna tady začala fungovat v roce 1986. Teď už pracuje nové zařízení. Zájemci jsou hlavně z Dobré Vody a okolí. „Nejčastěji lidé přivezou tak 30, 50 nebo 60 kilogramů,“ přibližuje dění u lisu Jindra. Výjimečně někdo doveze 100 nebo 200 kilogramů ovoce, samozřejmě hlavně jablek.

K úspěšným letům podle Jindry patřily třeba roky 2004, 2007, loňský byl naopak na ovoce chudý. „Vloni to bylo málo, strašně málo,“ říká k úrodě Jindra a připojuje, že lepší úroda teď v poslední době přichází vždy po dvou až třech letech.

V Nových Hodějovicích měli tentokrát také více zájemců. Celkem tady prošlo lisem 29 634 kilogramů ovoce a napočetli 378 zákazníků. „Bylo jich více než loni. Je to mírně nad průměrem. Letos byl ale dost velký přírůstek lidí, co u nás ještě nebyli,“ komentoval sezonu Milan Syrovátka. Skončili tady v posledních říjnových dnech, ale zájemci se ozývali i později, ještě by o zahrádkářskou službu stáli.

Do Nových Hodějovic hodně mířili i lidé z Českokrumlovska, kde moštárna nepracuje. Přijížděli zákazníci třeba až z Třebonína. Z Křemže dorazila exkurze, protože by v městečku chtěli zpracovnu ovoce zřídit.

Ze Lhenic, srdce sadařské oblasti, zase přijeli pěstitelé, kteří měli zájem dostat za své ovoce svůj mošt. Ve Lhenicích totiž zpracovna vybírá jablka i od více zákazníků najednou a vydává pak odpovídající množství moštu. Ale někteří zahrádkáři chtějí mít jistotu, že mají ovocnou šťávu ze svých výpěstků.

Zájem zákazníků možná v Nových Hodějovicích ovlivnilo i to, že byli cenově níž než konkurence. Za vylisování kilogramu ovoce (podle celkového množství) se tady nejvíc platily dvě koruny za kilogram. „Ostatní zdražili. My budeme muset příští rok zdražit také,“ zmínil Syrovátka. Poukázal přitom na skutečnost, že se neustále zvyšuje cena elektrické energie nebo vody a je třeba finančně ohodnotit i brigádníky.

Zajímavostí moštárny v Nových Hodějovicích bylo lisování ovoce, jehož šťáva později sloužila k občerstvení návštěvníků tradiční výstavy ve Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích.

Sezonu jako poslední letos zakončili v Rudolfově. „Skončili jsme minulé pondělí,“ řekl dnes Deníku Jaroslav Žákovský, správce rudolfovské zpracovny ovoce v Mlýnském údolí. “Ještě nám sem lidé volali, že by chtěli moštovat,“ vysvětlil Žákovský vzápětí, proč sezonu proti původním plánům o jeden týden prodloužili.

Úroda v Rudolfově a blízkém okolí ukázala, jaké mohou být regionální rozdíly. Švestky se neurodily a jablek nebyl žádný nadbytek, ale zákazníci se nakonec dostavili. „Celkově to byl lepší průměr,“ konstatoval Žákovský. Začátek sezony je podle něj vždycky slabý, pak je situace lepší a ke konci jde zájem opět trochu dolů.

Příští rok podle většiny oslovených zahrádkářů dojde k pravidelnému útlumu zájmu o moštování, protože se čeká, že bude nižší úroda.

Navíc se možná projeví i další skutečnost. Obecně začalo fungujících zpracoven ovoce postupně ubývat. Je málo ochotných brigádníků, protože odměna je žádná nebo symbolická, a také počet pěstitelů se poznenáhlu snižuje.