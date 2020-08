Nové meteorologické stanice poskytnou informace o aktuálních povětrnostních podmínkách na 5 místech v Českých Budějovicích. Na vybraných lokalitách je nainstaluje ČD - Telematika, která se postará i o jejich desetiletý servis. Stanice budou umístěny převážně na mostních objektech.

„Nové meteo systémy jsou dalším doplňkem do tzv. telematických systémů, které nám po zavedení uceleného systému řízení dopravy umožní monitorovat stav na komunikacích a předcházet tím možným mimořádným situacím,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička.

„Tento konkrétní projekt nás těší o to víc, protože se jedná o další pokračování naší spolupráce se statutárním městem České Budějovice,“ doplňuje Jan Hlaváček, manažer odboru silniční telematiky z dodavatelské firmy.

Meteostanice, které budou dodané do Českých Budějovic, jsou založeny na komponentech švýcarské společnosti Boschung Mecatronic, která v roce 1964 uvedla na trh silniční meteostanice jako úplně první výrobce na světě. Stanice jsou individuálně sestavované podle přání zákazníka s ohledem na potřeby konkrétní lokality a mohou obsahovat senzor teploty a vlhkosti, srážek, senzor směru a rychlosti větru či senzor barometrického tlaku. Hodnota zakázky, jejímž předmětem je dodávka a instalace meteorologických systémů, zajištění jejich provozu, přenosu dat a desetiletý servis společností ČD - Telematika, je téměř 10 milionů korun.

Lepšímu řízení dopravy přispěje i chystaná akce na Senovážném náměstí. Tam odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Jirsíkova z důvodu realizace informačního systému parkoviště na Senovážném náměstí, a to od 17. 8. do 21. 8. 2020. „Řidiče to ale nijak neomezí, překop bude v Jirsíkově ulici.

Bude tam nově umístěn hlavní rozvaděč, vjezdový a výjezdový senzor průjezdu vozidel, dvě dopravní značky s proměnnou tabulkou informací o počtu aktuálně volných míst. Na stožárech u parkoviště budou umístěny dohledové kamery a jeden stávající dopravní stožár nahradí nový. Práce by měly skončit na podzim,“ říká k vylepšení komfortu motoristům náměstek primátora Viktor Lavička.

Jedná se o velmi vytížené místo v centru města, které bývá často obsazené a řidiči do něj zbytečně zajíždějí. “Proto jsme přistoupili k instalaci tohoto moderního systému. Ten později využijeme i v rámci realizace Dopravně informačního řídícího centra, které řidičům poskytne aktuální informace o volných parkovacích kapacitách hned při vjezdu do města,“ dodává náměstek primátora. Zmíněné centrum by mělo začít fungovat v horizontu několika let.