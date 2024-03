V neděli začíná pro Banes Motor České Budějovice čtvrtfinálová série utkání s Třincem. Fanoušci Motoru se chystají i na stadion nejvzdálenějšího hokejového soupeře. Pokud bude dost zájemců, vypraví i autobus.

Nadšení fanoušci Motoru odpočítávají poslední vteřiny vítězného duelu v Karlových Varech. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Fanoušci Motoru dorazí během hokejové extraligy i na ty nejvzdálenější stadiony soupeřů. Tím spíše pak povzbuzují své mužstvo v play off. Teď je na řadě Třinec. I když to znamená cestu až na sever Moravy, je jisté, že v neděli nebudou hokejisté Motoru sami. V sobotu byl v Karlových Varech při rozhodující třetí výhře v hledišti sektor pro hosty zcela zaplněný.

Atmosféra na cizích stadionech je v motoráckém kotli podle předsedkyně fanklubu Hany Hoďánkové ohromná. „Do Karlových Varů jel plný autobus, i kluci z ultras jeli autobusem. Byli tam i další fanoušci. Mohlo tam být 250 lidí,“ říká Hana Hoďánková. Výjezdy fanklubu jsou známé, letos se podle předsedkyně dost povedly, vyprodal se například i celý sektor na Spartě. I do Třince a na jiná vzdálená místa dorazí skupinka deseti, dvaceti nejskalnějších fanoušků.

Teď do Třince je zatím zaplněno 31 míst v autobusu. Aby vyjel, je třeba zaplnit 45 míst, celková kapacita je 57 sedadel. Zájemci se mohou přihlásit přes web fanklubu ještě ve čtvrtek do 18 hodin. Připravit si musí 900 nebo 1150 korun, podle toho, jestli jsou členy fanklubu, nebo ne. Nabírat může autobus příznivce i na trase. Jet se má přes Tábor, Pelhřimov, Humpolec. „Když je to na trase, víceméně pokaždé, když jedeme přes Veselí, nabíráme tam jednoho fanouška,“ dodává příklad Hana Hoďánková.

Jihočeši dostali k prodeji 190 vstupenek na nedělní utkání v sektoru fanoušků hostí a je témeř vyprodáno. Jisté je, že mnozí pojedou auty. „Pojmou to jako dovču na dva dny o víkendu,“ říká za příznivce Pavel Vágner. „V neděli tam stoprocentně nebudou kluci sami. V pondělí také někdo zůstává,“ připojuje s tám, že pondělí jako pracovní den už je pro Jihočechy horší. I z nedělního utkání se budou navracet hodně po půlnoci, už vlastně v pondělí. Sám Pavel Vágner ještě neví, jestli se vydá do Třince, nebo do Karlových Varů, kde hraje Jihostroj, protože patří k bubenické skupině, která volejbalisty podporuje.

Ale do Třince dorazí i příznivci Motoru z Prahy nebo z Moravy, kteří to tam budou mít blíže než z Českých Budějovic. Čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězná utkání a Pavel Vágner věří, že i když to bude těžké, Motor nakonec zvítězí na zápasy 4:3 a postoupí dál.