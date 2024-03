Na velkoplošné obrazovce sledovali ve čtvrtek odpoledne fanoušci Motoru zápas s Třincem přímo pod Černou věží.

Fanoušci Motoru fandí v Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. | Video: Edwin Otta

Hodně před 17. hodinou se začali ve čtvrtek scházet fanoušci Banes Motoru České Budějovice na náměstí Přemysla Otakara II. v jihočeské metropoli. Radnice zajistila přímý přenos zápasu s Třincem o postup do semifinále hokejové extraligy.

I v mírném dešti se hned od počátku náměstím ozývalo tradiční: „Motor, Motor, Motor.“ Náměstí bylo zaplněné čím dál více, protože příznivci přicházeli i během zápasu, který začal v 17 hodin.

Motor dějiny nakonec nepřepsal, prohrál těsně v Třinci a sezona pro něj končí

Všichni byli zvědaví, jestli se podaří historický zvrat v sérii. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice předvedli úžasný obrat, ze stavu 0:3 na zápasy srovnali na 3:3 a ve čtvrtek se v Třinci rozhoduje o případném postupu do semifinále. Motor by byl první, kdo by z 0:3 otočil.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše se podařilo zajistit potřebná vysílací práva jak od extraligy, tak od O2, takže se fanoušci mohli sejít na náměstí k výjimečnému zážitku.

Ani zaplněné náměstí ale k vítězství Motoru nepomohlo. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice prohráli v sedmém čtvrtfinále extraligového play off v Třinci 0:2, celkově 3:4 a sezoně pro ně skončila.