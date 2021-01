Led na lipenském jezeře stále nemá dostatečnou tloušťku na bruslení a jiné aktivity.

„Rádi bychom ledovou dráhu připravili, ale nejde to,“ konstatoval včera Antonín Labaj ze skupiny frymburských ledařů. „Je to zajímavé, protože jsme v uplynulých dnech zaznamenali minus 15, 10 či sedm stupňů Celsia, situaci monitorujeme, ale jezero promrzá velmi pomalu. Led má od tří do sedmi centimetrů a my potřebujeme, aby dosáhl tloušťky nejméně deset čísel.“ Někde dokonce led stále není a v Přední Výtoni hladina zamrzla teprve v pondělí.

„Nemůžeme na led lézt, třeba v neděli se ve Frymburku pod rybárnou do ledu propadl běžkař,“ varuje Antonín Labaj. Zapadl do vody i s běžkami, přesto se mu podařilo vyškrábat a vzápětí se tam propadl znova. Naštěstí se odtud dostal sám ještě před příjezdem hasičů, kteří mu byli vysláni na pomoc.

Jezerní led zřejmě před mrazem chrání sněhová pokrývka. „Sníh je izolant, a to i v malé vrstvě,“ přitakal Antonín Labaj. Ledová plocha jezera je stále nedostatečně nerovnoměrně zamrzlá a vstup na ní je pořád nebezpečný. „Víme o místech, která zamrzla teprve nedávno a hned druhý den se tam na led pustily děti,“ dodal Antonín Labaj.

Jenom u Horní Plané kolem břehu od přívozu směrem na Pihlov led vykazuje sílu 13 až 20 cm. I když tam město dráhu a hřiště upravuje, platí tam vstup na vlastní nebezpečí a protiepidemická pravidla.

Desatero pro bezpečí na ledě



Nevstupuj na led, pokud nemáš jistotu, že tě unese!



Hromadné bruslení je nebezpečné, pokud nemá led sílu 18 cm!



Nepohybuj se na ledě ve skupinách!



Na ledě se chovej obezřetně a prozíravě, při praskání ledu nepokračuj dále v pohybu, více rozlož svou váhu na ploše!



Používej sebezáchranné hroty!



Jisti se při pobytu na ledě (lanem, přilbou, připoutáním ke kamarádovi apod.)



Nevstupuj na jezero v místech, kde může být tenčí led (např. v místě přítoků, potoků, mokřin a mostů)!



Měj u sebe pomůcky pro nadlehčení při případném propadnutí!



V případě záchranné akce zajisti postiženému teplo a základní životní funkce!



Při jakémkoliv nebezpečí volej vždy záchranáře na tísňové lince 112