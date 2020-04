Hlubocký farář otec Tomas van Zavrel už několik dní chodí do prázdného kostela Sv. Jana Nepomuckého. Zvykl si. Sám si tolik nepřipadá, protože svým farníkům streamuje živé přenosy a pořady na YouTube kanálu Kostel Hluboká. „Potom se mi ozývají, tak vím, že mě sledují,“ vypráví duchovní. „Přijdu si jak na Star Treku, mluvím s lidmi, kteří jsou ode mě daleko,“ neztrácí otec Tomas smysl pro humor.

Na Velikonoce bude Farnost Hluboká nad Vltavou vysílat pro farníky. Začne se už ve čtvrtek. „Budou tam Bachovy pašije, rozhovory, program pro děti, od pěti mše,“ vyjmenovává. Součástí mše na Zelený čtvrtek bývá tzv. umývání nohou. „Teď vyzvu rodiny, aby vzaly lavory a obřad umývání nohou proběhl doma,“ přibližuje otec Tomas. Při mši nikdo nyní nezpívá a nečte nahlas. Proto farníci posílají nahrávky mešních čtení. Tyto záznamy budou přidány jako vstupy do online mše.

„Snad i ve stavu nouze budou Velikonoce nezapomenutelné,“ přeje si otec Tomas. Pandemie může být příležitostí prohloubit svůj duchovní život. „Je teď velký hlad po duchovnu, a proto Velikonoce budou prožívat intenzivněji,“ myslí si hlubocký farář.

Velikonoční květinová výzdoba ve stánku Božím bude tentokrát skromnější. „Už tak to stojí dost peněz. Natáčení financuji sám, tím nejde farnost zatěžovat,“ vysvětlil otec Tomas. Kolem kostela farář postupně buduje meditační zahradu s křížovou cestou. I tentokrát byl jeden ze 14 křížů vyměněn za vyřezaný Divadlem Víti Marčíka.

Mše vysílá například i farnost v Římově. Kostely ale také mají otevřeno pro věřící, včetně toho v Boršově nad Vltavou. Tam podle boršovského duchovního Pavla Bicka lidé mohou chodit individuálně a tuto možnost opravdu využívají. „Když jdou na hřbitov, zastaví se i k osobní modlitbě,“ všiml si kněz.

Libuše Davidová z obce Sviny na Táborsku chodí se sousedkou Jaroslavou Míkovou pravidelně do veselského kostela, který má vzdálený přibližně pět kilometrů. Teď ale nemohou z důvodu nařízených vládních opatření. „Nebyla jsem v kostele od té doby, co vláda vyhlásila zákaz shromažďování více lidí. Doufám, že to dlouho trvat nebude, protože do kostela jezdím opravdu ráda. Jednou týdně nastartuji svou Škodu 120, naberu sousedku a jedeme. Parkuji u hřbitova. V kostele vede mše bezvadný farář, proto zřejmě chodí ve Veselí na jeho mše tolik lidí. Bývá tam i hodně dětí s rodiči. Myslím si, že z kázání Stanislava Brožka si vždy lidé hodně odnesou. Návštěvníci kostela jsou zřejmě s panem farářem obecně spokojení, protože vždy přidá humornou historku. Doufáme, že tu pan farář zůstane co nejdéle,“ říká osmdesátiletá Libuše Davidová.

Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše je stále otevřena, aby zde věřící mohli najít klidnou chvíli k osobní modlitbě. S výjimkou hodin, kdy se uklízí a dezinfikuje. Podle děkana katedrální farnosti Zdeňka Mareše jsou nyní kněží v kontaktu s věřícími například i telefonicky. Lze sledovat i vysílání televize Noe nebo rádia Proglas.

Kanonické právo pak jen jednou za rok přímo vyžaduje přistoupit ke svatému přijímání a vykonat zpověď – svátost smíření. V současnosti tedy není tato povinnost ohrožena, i když se momentálně třeba bohoslužby nekonají.

Když nejsou mše



- Katedrála sv. Mikuláše je pro individuální návštěvy otevřena každý den od 8.15 do 17.30 hodin, kostel v Boršově nad Vltavou v době obvyklých bohoslužeb.

- Vysílání bohoslužeb přes internet nabízí například také farnost Hluboká nad Vltavou, Římov či českobudějovický kostel sv. Vojtěcha.

- „Koukají se i z jiných částí republiky, a dokonce i ze Slovenska,“ zaznamenal hlubocký otec Tomas.

- Mše online: https://www. mseonline.cz/ nebo https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line.

- Pastorační středisko připravilo také mnoho aktivit pro duchovní život věřících.