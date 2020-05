Každoroční evergreen je tady, virus nevirus.

Váš člověk v Deníku | Video: Martin Tröster

Dostat se z bodu A do bodu B bez časové rezervy a předchozího studování mapy je teď v našem kraji, stejně jako v jiných, tak trochu nadlidský úkol. Tak třeba cesta z Budějovic směrem na jih, do Kaplice. Místo obvyklé půlhodiny jsem tam minulý týden jel skoro dvojnásobek času. Naštěstí už u Litvínovic dokončili úpravu kruhového objezdu, takže první malé zdržení si můžeme škrtnout. Stále ale před Krasejovkou trvá malá objížďka kvůli stavbě dalšího úseku D3. Záhy jsem se dostal za kamion, který to v kopcovitém terénu víc než na šedesátku nevytáhne. Ve Velešíně, kde se staví podchod pod hlavním tahem, jsem musel přibrzdit u semaforu. A hned o kousek dál nucená odbočka na další objížďku, tentokrát mnohem delší než tu předchozí, neboť na opravované serpentiny pod Netřebicemi osobáky nesmějí. A zpoždění je na světě. Já vím, musejí to opravit, jenže…