U českobudějovického Sokolského ostrova spatřili náhodní svědci ve středu 8. května ráno ve vodě bezvládné tělo. Policisté nyní očekávají výsledky pitvy.

Soutok Malše a Vltavy u Sokolského ostrova v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Tragickou událost vyšetřují policisté v Českých Budějovicích. Jak už Deník informoval, náhodný svědek ohlásil nález těla ve vodě u Sokolského ostrova. Tělo, jak se později ukázalo, patřilo mrtvému muži, ročník narození 1979. Voda ho unášela do slepého ramene Malše. Bližší okolnosti úmrtí policisté stále vyšetřují.

Jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík pro Deník uvedl, že pitva by měla proběhnout ještě tento týden. Je ale otázka, kdy potom dostanou policisté do ruky písemnou zprávu. Dotazy, jestli už se blíže ví, kde a za jakých okolností se dostal muž do řeky, nechtěl Miroslav Šupík komentovat. „Zatím by to byly jen spekulace,“ konstatoval policejní mluvčí s tím, že vyšetřování nadále probíhá. Důležité by měly být výsledky pitevní zprávy.

Soutok Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Pohled ze Sokolského ostrova.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Tělo ve vodě ohlásil náhodný svědek 8. května v půl sedmé ráno. Na Sokolský ostrov byla vyslána zásahová jednotka, jejíž členové bezvládné tělo z řeky dostali na břeh. Následně na místo dorazil také koroner, jenž mohl pouze konstatovat smrt. Nařízena byla soudní pitva. Další vyšetřování případu provádějí českobudějovičtí kriminalisté.