Českobudějovicko - Václav Matouš z Dasného si stěžuje na postup policistů při pátrání po údajných zlodějkách. Krajské ředitelství ale pochybení odmítá

Cítíte se být jakkoliv ohroženi a doufáte v okamžitou a bezodkladnou pomoc policie? V některých méně závažných případech na ni ale budete muset čekat. A to i tehdy, pokud oznámíte problém na tísňovou linku 158. Jihočeští policisté se totiž v současné době potýkají se značným úbytkem zaměstnanců a mimo jiné proto omezují počty hlídek nasazených v terénu. Ty aktuálně sloužící pak zákonitě nemohou být všude hned po zavolání. Dokládá to čerstvý případ, se kterým se Deníku svěřil čtenář Václav Matouš z Dasného.

V pondělí 7. května dopoledne šel navštívit svého 82letého strýce. Ve dveřích jeho domu uprostřed návsi spatřil dvě cizí ženy tmavé pleti. Jedné mohlo být kolem šedesáti, druhé asi dvanáct nebo třináct let. Matouš v tu chvíli sice ještě netušil, zda z bytu vycházejí nebo se do něj teprve chystají vstoupit, ale protože se chovaly značně nervózně a podezřele, neváhal a okamžitě volal na linku 158. Odtud ho operační důstojník přepojil na místně příslušné obvodní oddělení v Hluboké nad Vltavou. Bylo právě 10 hodin a šest minut.

„Nevěděl jsem, jestli je ještě někdo uvnitř. Strejdu jsem v tu chvíli neviděl, tak jsem se bál, že mu mohl někdo ublížit. Je mu už osmdesát dva let, žije sám a špatně slyší. Ale jinak je to ještě čipera," zdůvodňuje oznámení Václav Matouš. Službu konající policista z Hluboké mu prý řekl, že někoho pošle, ale bude to chvíli trvat, protože jediná dostupná hlídka se momentálně zabývá plněním důležitého a neodkladného služebního úkolu. Na její příjezd oznamovatel čekal až do 11.25 hodin, tedy skoro hodinu a půl.

Podezřelé ženy už mezitím nastoupily do tmavě šedého Fordu Mondeo s brněnskou registrační značkou a společně s jedním nebo dvěma komplici odjely směrem na Vodňany. Oznamovatel naštěstí stihl nadiktovat číslo auta policistům, kteří po něm vyhlásili pátrání. Mezitím také nahlásil, že je strýc v pořádku, ale o návštěvě prý neměl nejmenší tušení. Záhy ovšem zjistil, že mu nepozorovaně zmizelo přes 20 tisíc korun.

Václav Matouš podal kvůli postupu hlídky oficiální stížnost krajskému policejnímu řediteli Radomíru Heřmanovi. Ten ale tvrdí, že zákrok byl naprosto v pořádku. Zdůvodňuje to tím, že bezprostředně po přijetí telefonátu vyhlásil operační důstojník linky 158 rozsáhlé pátrání po vozidle, zatímco dozorčí hlubockého obvodu organizoval své hlídky a komunikoval s oznamovatelem.

Informaci o možném pohybu auta následně dostaly všechny útvary v celém kraji. „Zainteresovaní policisté tak postupovali zcela správně, v intencích interních předpisů a v souladu se zákonem o Policii ČR," zdůraznil Radomír Heřman. Dodal, že v době oznámení už pravděpodobní pachatelé místo činu opouštěli, a pro policisty tak bylo prvořadým úkolem pátrání po jejich vozidle. Všechny potřebné stopy později zajistil přivolaný kriminalistický technik. „Zadokumentování trestné činnosti provedli policisté po několika desítkách minut od telefonického oznámení. Přesně podle stanovených priorit a dle počtu a závažnosti dalších aktuálně řešených případů," vysvětlil ředitel Heřman.

Budějovická policejní mluvčí Regina Tupá doplnila, že hledané auto se i přes všechna přijatá opatření zatím nepodařilo najít. „V současné době již máme vozidlo ztotožněné, nyní intenzivně zjišťujeme informace o posádce," popsala mluvčí. Podle zjištění Deníku je uvedené auto registrované na Znojemsku a jihočeským policistům není úplně neznámé. Na Hlubocku se údajně pohybovalo už v minulosti a zřejmě figuruje i ve vyšetřování jiných majetkových trestných činů v dané lokalitě. Podle Václava Matouše z Dasného bylo povědomé dokonce i jeho okradenému strýci.

„Jsem téměř přesvědčen o tom, že už jsem je tady někdy viděl. To mi potvrdil i strejda kterého měli navštívit už před několika lety. Tehdy nabízeli k prodeji nějaké hrnce," zmínil Matouš.

S podobnými případy se policisté bohužel setkávají často. Obětmi bývají zpravidla osamělí senioři, kteří nedokážou nevítané hosty včas a rázně vykázat. Zlodějům pak stačí chvilka k tomu, aby našli jejich životní úspory a nenápadně zmizeli. Buďte proto v takových situacích maximálně opatrní, radí policie.