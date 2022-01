V neděli 2. ledna krátce po čtvrté hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie do Kanovnické ulice. Odtud se totiž mělo odehrávat opakované volání na tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. Strážníci na místě zastihli několik jim známých osob bez domova. Při projednávání události se ke skupině připojil zjevně podnapilý muž. Na výzvu strážníků, aby místo opustil, se nejistým krokem vydal středem vozovky směrem na Senovážné náměstí a hlasitě pokřikoval na kolemjdoucí. Strážníci muže mezitím dostihli a odvedli ho do bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel. Muž náhle začal strážníky vyzývat vulgárními výrazy k „férovému souboji“ a své odhodlání stvrdil úderem pěstí do zde stojící nádoby na posypový materiál. Na výzvy strážníků, aby zanechal svého jednání, však nereagoval a pokračoval v narušování veřejného pořádku. Když strážníci rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici, muž se snažil z místa uniknout. Na lůžko záchytné stanice byl poté dopraven ve služebních poutech strážníků.