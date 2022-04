Nejvzácnějším kouskem je Lincoln L model 124 A z roku 1922. "Jde o jeden z posledních vozů, který je ještě originál Lincoln a má letos sto let. Sehnal jsem ho v německých Brémách, kde s ním jezdil čtyřiaosmdesátiletý šéf místního veterán klubu. Byl s ním dokonce i v Alpách, s vozem najel přes 20 tisíc mil, což je na veterána poměrně hodně," podivil se provozovatel Muzea veteránů Pavel Janouš. I přesto je auto ve špičkovém stavu. Unikátní je i tím, že má netradiční karoserii a je jediné svého druhu na světě. Zajímavostí je také další Lincoln L z Arizony, kde stál v indiánské vesnici a je v původním nálezovém stavu. I tento vůz bledě modré barvy z roku 1927 návštěvníci uvidí letos poprvé.

Novým přírůstkem je také Ford TT z roku 1914 s celodřevěnou karoserií a ložným prostorem. "Je to takzvaná jednotunka, což je druh náklaďáčků, u kterých bylo na první pohled jasné, kolik uvezou a do jaké kategorie patří. Byly to takové líbivé náklaďáčky, které měli mlékaři nebo se s nimi také vozily pivovarské sudy," popsal Pavel Janouš.

Na své si ve veteránském muzeu ale přijdou i milovníci rychlých sportovních vozů. "Další novinkou je Pontiac Firebird Formula z roku 1978 v naprosto perfektním stavu, který pohání motor o objemu 6,6 litru a jede doslova šíleně. Toto je ta skutečná, nespoutaná síla amerických vidlicových osmiválců," nalákal návštěvníky provozovatel muzea.

Sekci American 70´, tedy sál sportovních aut z období kolem roku 1970, nově posílí vůz Mercury Cougar z roku 1968. "Fordem byl uveden na trh jako protějšek k legendárnímu Fordu Mustang. Šlo o kategorii Pony car, což jsou malá výkonná auta s dlouhou kapotou a krátkou zádí," upřesnil Pavel Janouš. Automobil pohání klasický dvoubarelový motor V8 o objemu 5 litrů.

Muzeum veteránů v Nové Bystřici vystavuje kolem padesátky automobilů a za sezónu ho navštíví až 40 tisíc lidí. Na 28. května chystá jeho provozovatel třetí ročník Společné jízdy do muzea za Pavlíčkem a autíčky. Během akce budou moci návštěvníci výjimečně nahlédnout do depozita s desítkami dalších unikátních vozů, které běžně nejsou k vidění.