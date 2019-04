„Hop, poposunem,“ zvolali muži v obci Kvítkovice na Českobudějovicku zatímco podpírali a zvedali májku dřevci a háky. Sehraný tým přibližně deseti mužů se soustředil na tradiční, ruční stavění májky. „Stavíme ji ručním způsobem. Pár dní před tím dojdeme do lesa pro strom, necháme ho oschnout, aby nám to neklouzalo, když májku stavíme. Máme tu zabetonované bezpečnostní zařízení pár let,“ popsal proces starosta obce Stanislav Pecha.

Zatímco májka ležela, děti se vyřádily při zdobení. „Už jsem májku zdobila i vloni , teď vážu fáborky,“ řekla 9letá Aneta Kočerová z Kvítkovic. „Vážu teď zelené, růžové i žluté fáborky z krepového papíru,“ přidal se 6letý Václav Richter.

Smrk dlouhý dvacet metrů zvedal i sám starosta. „Já osobně stavím májku třicet let. Vždy jsme to tady stavěli ručně i generace před námi. Dříve se stavěla májka dole na vsi, ale tenkrát to zabilo hospodského, když káceli starou májku. Pak se tu nějaký čas nestavělo. A pak se začalo stavět na návsi u kostela,“ zmínil se Stanislav Pecha.

V nedaleké obci Čakovec se také seběhla u smrkové májky celá ves. Přibližně dvanáct mužů zde podpíralo strom ručně. Napínavou atmosféru při zdvihání nazdobené májky vylíčila místní obyvatelka Jana Jabůrková, která pamatuje i na dobu, kdy se májka zakopávala do země.

„Dříve se vykopala díra a májka byla zasazená v zemi. Dělalo se to tak týden předem. Každý rok tady trnu hrůzou, aby se nikomu nic nestalo, ale naštěstí to vždy dopadlo dobře. Tradici tu držíme pořád stejnou, takže nepálíme čarodějnice, ale opékáme špekáčky. Bereme sem děti a do noci posedíme,“ smála se mladá žena. Její 4letá dcera zdobila vrch májky. „Vážu fáborky a moc mě to baví,“ usmívala se Michaela Jabůrková.