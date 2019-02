České Budějovice – Viděl ruku mávající z kontejneru. Ladislav Šereš, řemeslník, který zrovna pracoval na lešení u domu v Pětidomí, nemohl uvěřit svým očím. Ani městští strážníci, které přivolal na pomoc, mu zprvu nechtěli věřit.

„Malovali jsme a já jsem se jen tak ohlédl a najednou vidím, jak ruka mává z kontejneru. Tak jsem se tam šel podívat a viděl jsem, že je vevnitř nějaký chlap a nemůže ven," vypráví Ladislav Šereš svůj nezvyklý zážitek z pátečního odpoledne. „Napadlo mě, jestli se nezadusil a jestli mu něco není. Musel si tam asi sednout, že se tam sám vyklopil," podivuje se řemeslník. Poté zavolal městské policisty, kteří jeli zrovna kolem. Kdyby to neudělal a ruky si nikdo nevšiml, bůhví, jak by zaklíněný muž v těsném kontejneru na elektroodpad dopadl. Sám by se ven určitě nedostal. O samotnou záchranu podivného sběrového referenta se postarali městští strážníci.

V krajském městě prohledávají denně kontejnery možná až desítky lidí. Někdo sbírá starý chleba pro zvířata, jiný hledá kartonový papír do sběru. A zájem je také o elektroodpady. Podobné sběratelství ale může člověka snadno přivést do kritické situace, nemluvě o pokutě.

Po hlavě

V Pětidomí, na rohu Družstevní ulice a ulice U Lávky naštěstí mohli pomoci strážníci. „Hlídka nalezla na místě muže, kterému z kontejneru trčela opravdu pouze ruka. Při komunikaci s touto osobou bylo zjištěno, že je muž v pořádku, ale že poté, co se do nádoby na elektroodpad nasoukal, se již nemůže dostat zpátky," popsal blíže kuriozní situaci tiskový mluvčí českobudějovické městské policie Václav Sup. Muž vlezl do kontejneru po hlavě, ale v malém prostoru se nemohl hýbat a byl v kontejneru zaklíněn. Pro firmu ASEKOL, která speciální kontejnery provozuje, to nebyla ojedinělá událost. „Bohužel se nejedná o první případ, nezodpovědní občané, kteří podceňují riziko zranění, nejsou ojedinělí," zdůraznila tisková mluvčí společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.

Vězně dostali z kontejneru strážníci

„Někteří občané mají přílišná očekávání ohledně toho, co mohou v kontejneru najít," říká Hana Ansorgová, tisková mluvčí společnosti Asekol.

Firma má na území Českých Budějovic rozmístěno celkem pětatřicet velkých červených nádob na elektroodpad, které se čas od času stanou terčem zájmu samozvaných sběračů.

Jejich šance najít v kontejneru něco zajímavějšího je ale podle mluvčí Asekolu malá. Bez speciálních znalostí a vybavení nedokáže nikdo materiál, který končí v kontejnerech, efektivně využít.

Přistiženým prohledávačům navíc hrozí i pokuta.

Hlídka městské policie, která minulý týden pomáhala z odpadové nádoby muži v Pětidomí, ho za nezákonnou „odvahu" patřičně odměnila. Předtím však strážníci pomohli sběrači, který do kontejneru vlezl po hlavě, zaujmout takovou polohu, že se vůbec z nádoby dostal ven.

Firma ale už od minulého roku zavádí nové kontejnery, do kterých není možné vlézt. To by mělo problémům předejít. Bezpečné kontejnery má v Českých Budějovicích například .A.S.A. na textil.