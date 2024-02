Na budějovické radnici přijali zástupkyně spolku HAIMA. Včelaři ve Střížově čekají rakouské hosty. Večer S v Divadle U Kapličky nabídne Davida Kourka, kapelu Nepochopíš nebo Kvintet Písek. V domově pro seniory přivítali čtyřnohé návštěvníky. Česká rada dětí a mládeže a ministerstvo zahraničí hledají mladé lidi jako české velvyslance u OSN.

Canisterapie v seniorském domově U Hvízdala. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Radnice hostila zástupkyně spolku HAIMA, který pomáhá nemocným dětem i rodičům. Představitelky spolku HAIMA Kamila Zelinková, Eliška Švepešová a lékařka Ivana Hojdová navštívily primátorku Dagmar Škodovou Parmovou. „HAIMA dělá neskutečně záslužnou činnost. Na bázi dobrovolnosti sdružuje občany k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby nebo hematoonkologickým onemocněním, které se léčí v místní nemocnici. Zástupkyně spolku HAIMA na budějovické radnici.Zdroj: Magistrát města České Budějovice Některé děti jsou bohužel vystaveny velmi těžké životní zkoušce a dobrovolníci pomáhají nejen jim, ale i celým rodinám vyrovnat se s tímto složitým obdobím. Všichni si přejí jediné: úspěšnou léčbu a úplné uzdravení. A právě probíhající Dny dětské onkologie mají za cíl šířit povědomí o této problematice, představit pokroky v léčbě a vzdát hold pacientům i jejich bližním,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová, která si spontánně na své šaty připevnila zlatou stužku a zdvořile požádala lidi dobré vůle, aby, pokud je to možné, spolek podpořili.

Včelaři ve Střížově

Základní organizace Českého svazu včelařů Střížov pořádá 10. včelařský ples v sobotu 24. února 2024 od 19 hodin. Podle jednoho z organizátorů Jana Burdy bude hrát k poslechu a tanci Chmelovanka, připraven je i další program. „Již minulý rok jsme měli mezinárodní účast a věříme, že i letos budeme moci mezi sebou přivítat včelaře z rakouského Sandlu. Srdečně zveme všechny přátele včel a včelařů,“ pozval na ples Jan Burda.

Znovu U Kapličky

Divadlo U Kapličky bude v pátek 23. února hostit další hudební Večer S. Podle patrona této série koncertů Petra Bohuslava jde o druhý koncert letošního ročníku. „V lednu jsme s kapelou dostali nápad, že si pořídíme novou kytaru. Tak jsem se vypravil na domluvenou adresu kousek za Brnem a byl jsem velmi mile přijat přímo doma u Davida Kourka. Přiznám se, že jsem do té doby neznal Davida ani jako výrobce kytar, ani jako písničkáře, jen jsem o něm slyšel od kolegů v rádiu a na Portě. Bylo to velmi příjemné setkání, a když mi David kytaru prezentoval, pochopil jsem, proč kytary i vyrábí. Asi mu hned tak něco nestačí. Zaujme vás jako skvělý instrumentalista a stejně tak to bude i s jeho texty,“ říká k prvnímu vystupujícímu Petr Bohuslav.

„Kapelu Nepochopíš jsem si pro sebe objevil na jihočeském kole Porty v loňském roce. Když vystoupili ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, seděl jsem v hledišti a říkal jsem si, že jsou aktuální, autentičtí a zpěvačka má hlas, co zní i v nízkých i vysokých polohách příjemně. Mají písničky za života a trochu se v nich vidím. Taky nedokážu psát na zakázku, ale jen o sobě a svých pocitech. Magda Komrsková se vám otevře a vyzpovídá se publiku. Na mne to působí, přijďte si to taky zkusit. Myslím, že i vás zaujmou na koncertě v Divadle U Kapličky,“ doplnil patron ke druhému bodu programu.

Zdroj: Archiv Deníku

„Kvintet Písek znám i z dob, kdy jsem se ještě hojně vyskytoval na jihu Čech a i několikrát stáli na ne jednom pódiu v Ražicích, v Písku, nebo kdesi. Na co si dobře vzpomínám, to jsou skvělý vícehlas a křížený vokál v bluegrassu a hlavně, jak pracují s dynamikou. Je slyšet velká zkušenost a vyhranost kapely získaná za 30 let existence. Každý ví, kdy hrát a na rozdíl od mnoha začátečníků, vědí i kdy má někdo nehrát. Je zajímavé, že tu zkušenost vyzařují i někteří členové a členky kapely, kterým možná ani ještě 30 nebylo. Krásně rostou po boku svých muzikantských kolegů. Snad si cestu k jejich pojetí bluegrassu najdete i vy, když to bavilo i mne zarputilého folkáče,“ říká k dalšímu vystupujícímu uskupení Petr Bohuslav a zve na pátek 23. února od 19 hodin do Divadla U Kapličky. „Věřím, že znovu zaplníme sál a podpoříme skvělé muzikanty, jako vždy,“ dodává Petr Bohuslav.

Pejsci na návštěvě u seniorů

Do domovů pro seniory pravidelně docházejí pejsci se svými odbornými canisterapeuty z organizace Hafík, z. s. Na DPS Hvízdal 20. února zavítali také Brix s Emílií Pecharovou a Žofinka s Klárou Žákovou. V hale domova zájemcům předvedli různé canisterapeutické kousky, vtipné pohybové dovednosti, ale i chytré hledání schovaných pamlsků. Kdo chtěl, mohl si také pejska pochovat a pomazlit se s ním. Pak se speciálně vycvičení psi vydali za ležícími babičkami a dědečky, kteří se také chtěli potěšit přítomností čtyřnohého přítele člověka.

Canisterapie v seniorském domově U Hvízdala.Zdroj: Magistrát města České Budějovice

Možnost canisterapie v DPS je finančně podporována z městského rozpočtu a vysoce ji hodnotila také primátorka, Dagmar Škodová Permová. “Je to úžasné pozorovat, jakou radost pejsci svou přítomností zúčastněným seniorům udělali, předvedli jim svou dovednost i psí náklonnost. Tady bezpodmínečně platí známý citát, že co člověk nedokáže vyřknout tisíci slovy, to pes dokáže povědět jediným pohledem. Odnáším si moc pěkné a dojemné zážitky a věřím, že na tom jsou všichni účastníci milého setkání podobně,” uvedla na závěr primátorka.

Hledají nové české mladé delegáty do OSN

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a hledají na základě World Programme of Action for Youth zájemce pro účast v 8. ročníku Mladí delegáti ČR do OSN. Delegáti budou zastupovat zájmy české mládeže v OSN na celosvětové úrovni.

Přihlašování je otevřené do 14. března 2024. Kdo se může stát mladým delegátem? Každý/á aktivní občan/ka, jenž má mezi 18 a 25 lety, ovládá angličtinu, má zkušenosti z oblasti práce s mládeží a zájem o otázky mezinárodního dění a diplomacie.

Pozvánka pro zloděje. Lidé nechali otevřený kufr i klíčky v zapalování

Co mandát delegáta obsahuje? Úspěšní kandidáti budou mít pak mj. příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN, spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních, a případně také vyjet do New Yorku (11 dnů), Ženevy (5 dnů) a dalších míst dle kapacit programu a aktuální nabídky mezinárodních příležitostí. Mandát trvá přibližně po dobu jednoho roku dle potřeb programu.

Další informace o výběrovém řízení najdete ZDE a jak změnila účast na projektu některé mladé Češky? Zuzana Vuová pracuje v OSN v USA, Bára Kvasničková je taková česká Greta Thunbergová, současná mladá delegátka Zuzana Hellerová odjíždí za pár dní do Kambodže…