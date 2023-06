Letošní Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada opět nabídnou zajímavý rodinný program od módní soutěže přes ukázky myslivecké práce až po kuchařskou show zaměřenou na zvěřinu.

Národní myslivecké slavnosti, zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde sídlí pobočka Národního zemědělského muzea. | Foto: Deník/Edwin Otta

Program ukáže podle tiskové mluvčí Národního zemědělského muzea Jitky Taussikové myslivost, sokolnictví, loveckou kynologii a vše, co k myslivostí patří. Slavnosti se konají v sobotu 24. června od 9 do 17 hodin, v neděli 25. června bude od 10 do 16 hodin připravený Dětský myslivecký den. Spolupořadateli akce je s pobočkou Národního zemědělského muzea, které v zámku sídlí, Českomoravská myslivecká jednota a časopis Myslivost.

Návštěvníci sobotních slavností se mohou těšit na cimbálovou muziku, dechovou hudbu Budvarka, Mistrovství republiky ve vábení jelenů, zvěřinovou show šéfkuchaře Jaroslava Sapíka, jarmark s mysliveckým zbožím a potravinami se značkami Regionální potravina a Klasa.

Slavnosti zahájí myslivecký průvod se zástupci Řádu svatého Huberta, okresních mysliveckých spolků, sokolníků a loveckých psů. V rámci slavností se budou předávat myslivecká vyznamenání a bude vyhlášena Honitba roku. Jako každý rok je připravena soutěž o nejhezčí myslivecký klobouk. Kreativitě se meze nekladou, a to jak v provedení klobouku, tak i v prezentaci jeho nositele. Pro soutěžící, kterým porota udělí nejvyšší známky, jsou připravené dárkové koše plné dobrot oceněných značkami Klasa, Regionální potravina nebo Bio potravina.