Celonárodní myslivecká slavnost v sobotu představí myslivost v celé její rozmanitosti a nabídne program pro myslivce, jejich rodiny a děti i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky sokolnictví, lovecké hudby nebo kynologie, představení mysliveckých tradic a také povídání mysliveckých pedagogů. Svou účast přislíbili i myslivečtí vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Sobotní oslava vyvrcholí slavnostním mysliveckým průvodem s hudebním vystoupením a soutěží mistrovství republiky ve vábení zvěře. Mezi novinky slavností patří odborný seminář s projekcí o dosledech zvěře. Velkým lákadlem budou kulinářské speciality ze zvěřiny, které předvede herečka a výborná kuchařka Markéta Hrubešová. „Letos jsme připravili i výstavu kreseb a grafik Miloslava Frantála a výroční výstavu známého fotografa zvěře Jaromíra Zumra, kterou doplňuje výstava tesáků a chladných zbraní ze sbírek muzea Ohrada,“ zve ředitel NZM Ohrada Václav Kinský.

Národní myslivecké slavnosti.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V neděli bude zámek Ohrada patřit především rodinám s dětmi a malým myslivečkům, které čeká den plný zábavy a poučení o tradicích české myslivosti a práci myslivců. Pro děti bude připravena soutěžní poznávací stezka se stanovišti, plná zábavných i vědomostních úkolů, kde si vyzkouší své znalosti i dovednosti. Těšit se mohou také na ukázky výcviku dravců, vzduchovkovou střelnici, vábení zvěře, mladé kynology nebo soutěž o dětský myslivecký klobouk.

Během slavností bude také možné si v určených časech prohlédnout novou zážitkovou expozici Pohádkové muzejní sklepy, která chce přiblížit dětem i dospělým odborná témata atraktivním, a především hravým způsobem. Dozvědí se třeba, jak vznikla legenda o zjevení se jelena se zlatým křížem sv. Hubertovi nebo proč byly panským myslivcům přisuzovány vlastnosti pekelníků.

Chystají se národní myslivecké slavnosti a dětský myslivecký den.Zdroj: Národní zemědělské muzeum

Na místě bude také možné zakoupit myslivecké potřeby a upomínkové předměty s mysliveckou tematikou v recepci muzea a prodejních stáncích.

Vstupné do vybraných expozic Národního zemědělského muzea Ohrada

Dospělí 100 korun, děti od 3 do 18 let, studenti 18 - 26 let a senioři od 65 let 50 korun

Samostatné vstupné – Pohádkové muzejní sklepy

Dospělí 60 korun

Děti, studenti a senioři 40 korun

