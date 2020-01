Na začátku ledna sundali silničáři pásku z malých nálepek s písmenem M na některých dopravních značkách podél komunikací I. třídy. Na dalších silnicích vedle dálnic se totiž začalo platit mýto. Pro dopravce to většinou znamená navýšení ceny. Pokud se jízda týká jen dosud nezpoplatněných úseků, může to být i více než pět procent. Po prvních týdnech lze hodnotit, jak například zareagovali zákazníci dopravců na vynucené navýšení ceny.

Podle Roberta Krigara, generálního ředitele JIHOTRANS GROUP zákazníci nové ceny prakticky akceptovali. „Vesměs se to povedlo promítnout do cen,“ říká Robert Krigar „Ale s některými zákazníky ještě jednáme,“ dodává šéf budějovické spediční firmy a připojuje, že nejcitlivější to je v případě nákladní dopravy u JIHOTRANSu na trase České Budějovice – Plzeň. Ta byla dříve bez poplatku, nyní je celá zatížena mýtem pro vozidla nad 3,5 tuny.

Právě západní směr dopravy z jihočeské metropole na sebe v minulém roce upoutal pozornost i obavami některých obcí, ležících při komunikacích nižších tříd, že se jim zvýší průjezd automobilů. Podle Roberta Krigara to ale pro kamiony nemá smysl a JIHOTRANS se takto mýtu nevyhýbá. „Určitě se to nevyplatí objíždět,“ říká například na adresu alternativní trasy do západních Čech přes Strakonice, Katovice nebo Horažďovice Robert Krigar. Cesta po silnicích nižších tříd totiž znamená časové zdržení a vyšší spotřebu pohonných hmot. Takže se úspory vlastně nedosáhne.

Jihočeské firmy se dotkly i změny mýtného na Slovensku na přelomu loňského a letošního roku. U východních sousedů dokonce byly při tamní stávce zablokované některé hraniční přechody. „Měli jsme menší zdržení,“ popisuje vliv na jihočeské kamiony Robert Krigar, ale dodává, že to nebyl pro firmu velký problém, protože ve velkém na Slovensko a do Maďarska nejezdí. V některých případech pak, pokud na tom trval zákazník a byl ochoten si připlatit, se Slovensko objíždělo přes Rakousko. Firmám, které vystačí s menšími vozidly, se nové mýto na českých silnicích nedotklo.

Například pekárna MPM z Lomnice nad Lužnicí podle jednatelky Kamily Baštýřové přímo mýto nepocítila. Rozváží totiž pečivo dodávkami do 3,5 tuny, takže se cen nový poplatek nedotkl. I když část trasy pečivo vožené do Budějovic absolvuje po silnici z Lišova do jihočeské metropole.

NOVÉ SČÍTÁNÍ

Pro některé dopravce s většími vozidly ale zřejmě snaha ušetřit na mýtném převáží alespoň v prvním momentu nad možnými vyššími náklady na horší trase. Svědčí o tom zkušenost Katovic. „Zrovna mi pod okny projíždí kamion s německou značkou,“ řekla včera po 15. hodině redakci starostka Katovic Šárka Němečková. Právě v odpolední špičce je podle starostky větší počet nákladních vozidel znát. U osobních automobilů se rozdíl neprojevil.

Poslední sčítání provozu zaznamenalo v Katovicích denní průměr 5500 aut denně a z toho 1600 náklaďáků. „Máme slíbené nové sčítání,“ říká Šárka Němečková a doplňuje, že pokud se nárůst prokáže, městys se obrátí na ministerstvo dopravy. To totiž slíbilo, že v případě zhoršení situace se bude hledat možné řešení, jak dopravu regulovat.

KOMPLIKACE

„Doufáme, že to řidičům kamionů dojde, že to cestování přes Katovice je pro ně nepohodlnější,“ poukazuje starostka na to, že zdánlivě výhodná alternativní trasa na Plzeň nutí v městysu řidiče na několika místech například až zastavit a pak se znovu rozjíždět.

S novým rozšířením mýtného se časově prakticky shodl i jiný způsob výběru, který se nyní děje přes satelit. Staré palubní jednotky, které se vydávaly proti záloze nyní vybírá od dopravců třeba Jihočeská hospodářská komora v Českých Budějovicích až do konce ledna.

Od 1. ledna také nově platí povinnost pro osobní vozidla mít dálniční známku na úseku D3 od Úsilného po Veselí nad Lužnicí.