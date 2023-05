Pondělní ráno nabídlo v Budějovicích obvyklé automobilové kolony kolem osmé hodiny.

Kolony aut v Českých Budějovicích a riskantní manévr cyklisty. | Foto: Deník/Edwin Otta

Možná až překvapivě dlouhé byly v pondělí ráno 22. května kolony na některých komunikacích v Českých Budějovicích. Na Mariánském náměstí, v Rudolfovské třídě nebo i na Nádražní se možná projevilo, že od minulého týdne je uzavřen most v ulici U Černé věže, takže se tudy nedá projet do historického centra města. Několik snímků ukazuje, jak to ve městě vypadalo.

Hlemýždí tempo pohybu automobilů ale zase na druhou stranu umožnilo cyklistovi v Pražské třídě, aby riskantní manévr projetí třemi pruhy napříč nebo dokonce v protisměru se štěstím a bez ohledu na pravidla i pud sebezáchovy v pořádku a bez újmy dokončil.