Bartochov – Více než dvě stovky lukostřelců si nenechaly o uplynulém víkendu ujít první letošní závod Nordcupu, jednoho z nejúspěšnějších rakouských pohárů. Hostil jej ve svém areálu na Bartochově nedaleko Kamenného Újezda českobudějovický ITA CLUB.

Závod, který je součástí Nordcupu, jednoho z nejúspěšnějších rakouských lukostřeleckých pohárů, přilákal na jih Čech 220 účastníků všech kategorií, ženy a děti nevyjímaje. | Foto: Deník/Hana Svítilová

Jihočeský lukostřelecký klub, který má v současnosti přes tři desítky členů, se letos stal jedním ze spolupořadatelů soutěže. Závod, při kterém se ve členitém terénu střílelo na celkem 32 realistických figurín zvířat (tzv. parkur), absolvovala řada Jihočechů, závodníků z dalších koutů republiky, dokonce i Slováci, ale samozřejmě také početní zástupci rakouských klubů.



A nešlo jim, byť ti nejlepší střelci trefovali s ohromující přesností a bodovým ziskem se blížili absolutnímu maximu, zdaleka jenom o co nejlepší výsledky. Podobně jako řada jiných setkání vyznavačů tohoto sportu se i bartochovský turnaj stal přehlídkou originálního mnohdy vlastnoručně vyráběného vybavení. Byl také skvělou příležitostí k diskusím o všem, co s luky všech kategorií souvisí, i k navázání nových přátelství.



Právě specifická kamarádská atmosféra stála podle místopředsedkyně pořádajícího klubu Ivety Mikešové také u zrodu pozvánky českých účastníků do zahraničního seriálu lukostřeleckých soutěží. „Původně jsme začali my jezdit na závody do Rakouska a místní střelci se docela zajímali o to, kde střílíme my. Když jsme pak postavili vlastní parkur, uspořádali jsme loni v létě přátelský Country turnaj a pozvali na něj i Rakušany. Těm se u nás moc líbilo, slovo pak dalo slovo a oni nám navrhli, abychom se přidali," vysvětluje cestu, jakou se jihočeští lukostřelci dostali do společnosti klubů z opačné strany hranice.



Spokojené reakce přichází na adresu ITA CLUBU i tentokrát. „Myslím, že akce se opravdu povedla. Zaznamenali jsme spoustu kladných ohlasů jak od českých střelců tak ze zahraničí. Píší, že byli u nás moc spokojeni a těší se, že Češi zase naopak přijedou střílet na závody v Rakousku," shrnuje Iveta Mikešová dojmy účastníků sobotního závodu.